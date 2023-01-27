Невилл советует Антони брать пример с Махреза

Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони брать пример с Рияда Махреза из "Манчестер Сити".

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако Невиллу кажется, что 22-летний бразилец пока выглядит слишком предсказуемым игроком.



По мнению Невилла, Антони нужно брать пример с Махреза, чей арсенал навыков шире, чем у типичного вингера.



"Я много думал насчет Антони в последние дни. Ему нужно развить в себе это умение, которое есть у Махреза. Махрез может как продолжать двигаться по флангу, так и смещаться в центр".



"В данный момент Антони слегка предсказуем, он всегда пытается прорваться с помощью своей левой ноги", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.