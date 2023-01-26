Гордон отказался тренироваться с "Эвертоном" и рвется в "Ньюкасл"

Энтони Гордон Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон потребовал от своего клуба отпустить его в "Ньюкасл" и отказался тренироваться с командой.

Четверг стал третьим днем кряду, когда Гордон отсутствовал на тренировке первой команды "Эвертона".

Никаких проблем со здоровьем у Энтони нет, и отсутствие 21-летнего англичанина связано исключительно с интересом к нему со стороны "Ньюкасла".

Как утверждает Daily Mail, Гордон уже сказал "Эвертону", что не собирается возвращаться к тренировкам. Энтони отчаянно хочет присоединиться к амбициозному "Ньюкаслу".

В данный момент два клуба продолжают переговоры, однако компромисс насчет стоимости Гордона, у которого остается только один полный год по контракту, пока не достигнут.


Метки Гордон, Ньюкасл, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2023 19:00

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