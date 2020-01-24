"Эвертон" договаривается с Бьелсой и держит в уме Эллардайса

"Эвертон" продолжает переговоры с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой и держит в уме вариант с Сэмом Эллардайсом.

Бьелса является целью номер один владельца "Эвертона" Фархада Мошири на замену Фрэнку Лэмпарду, которого "ириски" уволили накануне.



Как сообщает The Independent, 67-летний аргентинец, известный своим вниманием к деталям, задал ряд вопросов о структуре "Эвертона" и кадровом подборе игроков.



В "Эвертоне" опасаются, что у них слишком мало времени, чтобы уговорить Бьелсу, поэтому мерсисайдский клуб также задумывается о приглашении временного наставника до конца сезона.



"Ириски" сомневаются, что Шон Дайч согласился бы на такую роль, но для Сэма Эллардайса краткосрочный контракт до конца сезона проблемой бы не стал.



Поэтому в данный момент Эллардайс, уже тренировавший "Эвертон" с ноября 2017 по май 2018, является основным вариантом "ирисок" на случай, если переговоры с Бьелсой затянутся или провалятся.