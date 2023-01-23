"Эвертон" примет решение по Лэмпарду в ближайшие 24 часа
Руководство "Эвертона" собирается принять решение по своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду в ближайшие 24 часа.
В минувшую субботу "Эвертон" проиграл важнейший матч в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:0 и укрепился в зоне вылета Премьер-Лиги.
На следующий день, по возвращении домой, у Лэмпарда состоялся разговор с владельцем мерсисайдского клуба Фархадом Мошири, который лишь 11 января публично поддержал Фрэнка.
Как утверждает Daily Star, боссы "Эвертона" всерьез помышляют о расставании с Лэмпардом, и в ближайшие сутки Фрэнк узнает, какое решение насчет него было принято.
Возможно, от немедленного увольнения Лэмпарда бережет лишь отсутствие подходящих кандидатов у Мошири ему на замену — помимо удручающей формы команды и места в зоне вылета, "ириски" смогли бы предложить новому рулевому еще и весьма ограниченный трансферный бюджет.
В то же время Sky Sports ожидает, что Лэмпард будет уволен.
23.01.2023 14:00
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Последние комментарии:
Берите Джеррарда, он-таки заведёт вас куда надо)
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И кого он будет после Эвертона тренировать? В Дерби вроде неплохо работал, но в Премьер Лиге тренируя Челси и Эвертон провалился. Я не удивлюсь, если он после увольнения больше не будет работать тренером.
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КОРОЛЬ!!!
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