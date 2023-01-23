"Эвертон" примет решение по Лэмпарду в ближайшие 24 часа

Руководство "Эвертона" собирается принять решение по своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду в ближайшие 24 часа.

В минувшую субботу "Эвертон" проиграл важнейший матч в гостях у "Вест Хэма" со счетом 2:0 и укрепился в зоне вылета Премьер-Лиги.



На следующий день, по возвращении домой, у Лэмпарда состоялся разговор с владельцем мерсисайдского клуба Фархадом Мошири, который лишь 11 января публично поддержал Фрэнка.



Как утверждает Daily Star, боссы "Эвертона" всерьез помышляют о расставании с Лэмпардом, и в ближайшие сутки Фрэнк узнает, какое решение насчет него было принято.



Возможно, от немедленного увольнения Лэмпарда бережет лишь отсутствие подходящих кандидатов у Мошири ему на замену — помимо удручающей формы команды и места в зоне вылета, "ириски" смогли бы предложить новому рулевому еще и весьма ограниченный трансферный бюджет.



В то же время Sky Sports ожидает, что Лэмпард будет уволен.