Лэмпард уволен из "Эвертона"
Фрэнк Лэмпард был уволен с поста главного тренера "Эвертона", оставив "ирисок" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.
Лэмпард тренировал "Эвертон" с января 2022, сменив у штурвала Рафаэля Бенитеса. Фрэнк принял мерсисайдскую команду на 16-м месте и помог ей избежать вылета в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.
Однако в этом сезоне дела "Эвертона" шли из рук вон плохо. Поражение 2:0 от "Вест Хэма" в минувшую субботу стало для "ирисок" из девятым в 12 последних матчах Премьер-Лиги.
Таким образом, теперь 44-летний англичанин ушел, а "Эвертон", которому в двух ближайших матчах предстоит сыграть против "Арсенала" и "Ливерпуля", ищет своего шестого постоянного рулевого за последние пять лет.
Среди кандидатов, к которым теперь может обратиться клуб с "Гудисон Парк", The Guardian называет Ральфа Хазенхюттля и Шона Дайча. Также нельзя исключать, что "ириски" остановятся на временном варианте на остаток сезона.
Добавим, по проценту побед Лэмпард стал вторым худшим постоянным тренером в истории "Эвертона" после Майка Уолкера.
23.01.2023 19:00
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Хазенхютль на изи в десятку с эвертоном войдёт
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Бывший президент Медведев дал «Единой России» поручение объяснить людям, что война в Украине стала ответом на «подготовку агрессии США и их сателлитов»
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Для курящих
Franco’s lemon cheese
ТОП
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Лэмпард уволен из "Эвертона"
Источник: http://fapl.ru/posts/98148/
бляяяяя, за шо так с хахлом. трошки погорячились
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Поздравления со свободой Лемпс! Ты это заслужил....
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Не все топовые игроки становятся топовыми тренерами!
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Даже худший второй)))
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уволили лэмпса, чтобы нахлобучить ггшню ахах оруууууу
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КОРОЛЬ(
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"Украина нуждается, чтобы ракеты были подлиннее" - министр обороны Литвы
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Джеррард - 11 ноября 2021 ::: 21 октября 2022 - 344 дня
Лэмпард - 31 января 2022 ::: 23 января 2023 - 357 дней
Тренер: Лэмпс>Джи. Как игрок даже стату не буду кидать…
А вообще жаль… Но ничо. Если достоен, то через чш выплывет и вернется обратно
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Друзья, почему польские таксисты когда услышав украинскую речь задают странный вопрос - kurwa bandera, czyj Lemberg? (Украинец, чей Львов?)
А услышав в ответ - Украинский, высаживают и требуют покинуть Польшу.
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Рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО
Предположительно зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» установили в Новгородской области РФ в шести километрах от одной из официальных резиденций президента страны Владимира Путина.
Рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО.
Рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО.
Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на жителя города Валдай, который предоставил журналистам фотографию установки ПВО, сообщает rus.delfi.lv
Автор снимка утверждает, что "Панцирь" появился в деревне Ящерово несколько недель назад. Факт появления в населенном пункте расчета ПВО подтвердили журналистам местные жители; один из них сообщил, что рядом постоянно находятся военные, а антенна радиолокационной станции вращается.
Возле этой деревни нет стратегических объектов, крупных предприятий или крупных военных баз, подчеркивает "Агентство", однако поблизости расположена одна из резиденций президента РФ, в которой Путин бывает довольно часто.
В министерстве обороны и администрации президента РФ пока что не комментировали полученную журналистами информацию.
На прошлой неделе в соцсетях появились снимки и видеозаписи с комплексами ПВО в центре Москвы (например, на здании минобороны РФ) и ближайшем Подмосковье: рядом с аэродромом бизнес-авиации "Остафьево" и поселком Заречье, в десяти километрах от которого находится резиденция Путина в Ново-Огарево.
Эй свинособакам ё6анные, шо с е6алом уаахахахахахахахахахахахахаха
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Ыыы физручеееек
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Время показало где Гений ДОМИНАТОР и где Лемпс
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РОССИЯ. ПУТИН. ЛИВЕРПУЛЬ
Их кредо ебать хахлов на фронте
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Теперь вместе с Чиратом Скользящим, могут друг друга тренировать....
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обоссаную сутулую псину вышвырнули ахахаахахах
типичная легенда проебальси арюююююю
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Гав! Гав, гав гав. Гав гав гав гав, гав. - сказал Лэмпард на прощание.
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ДА МИХАЙЛО ТЫ ЗАЕБАЛ В САМЫЕ НЕПОДХОДЯЩИЕ МОМЕНТЫ ГЛАВНУЮ МЕНЯТЬ. ДА ПОХУЙ НА ЭТОГО ЛЕМПАРДА. НАПИСАЛ БЫ ОБЫЧНОЙ НОВОСТЬЮ
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