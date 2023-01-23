Лэмпард уволен из "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард был уволен с поста главного тренера "Эвертона", оставив "ирисок" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.

Лэмпард тренировал "Эвертон" с января 2022, сменив у штурвала Рафаэля Бенитеса. Фрэнк принял мерсисайдскую команду на 16-м месте и помог ей избежать вылета в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.

Однако в этом сезоне дела "Эвертона" шли из рук вон плохо. Поражение 2:0 от "Вест Хэма" в минувшую субботу стало для "ирисок" из девятым в 12 последних матчах Премьер-Лиги.

Таким образом, теперь 44-летний англичанин ушел, а "Эвертон", которому в двух ближайших матчах предстоит сыграть против "Арсенала" и "Ливерпуля", ищет своего шестого постоянного рулевого за последние пять лет.

Среди кандидатов, к которым теперь может обратиться клуб с "Гудисон Парк", The Guardian называет Ральфа Хазенхюттля и Шона Дайча. Также нельзя исключать, что "ириски" остановятся на временном варианте на остаток сезона.

Добавим, по проценту побед Лэмпард стал вторым худшим постоянным тренером в истории "Эвертона" после Майка Уолкера.


Метки Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1511

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Последние комментарии:




  1. sayk2 23.01.2023 19:59 # sayk2
    Хазенхютль на изи в десятку с эвертоном войдёт

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  2. narcot 23.01.2023 19:56 # narcot
    Бывший президент Медведев дал «Единой России» поручение объяснить людям, что война в Украине стала ответом на «подготовку агрессии США и их сателлитов»

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  3. lancerlancer1 23.01.2023 19:55 # lancerlancer1
    Для курящих

    Franco’s lemon cheese

    ТОП

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  4. hammersmith 23.01.2023 19:53 # hammersmith
    Лэмпард уволен из "Эвертона"


    Источник: http://fapl.ru/posts/98148/

    бляяяяя, за шо так с хахлом. трошки погорячились

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  5. chelsiukpro 23.01.2023 19:51 # chelsiukpro
    Поздравления со свободой Лемпс! Ты это заслужил....

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  6. ivan-tns 23.01.2023 19:47 # ivan-tns
    Не все топовые игроки становятся топовыми тренерами!

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  7. gameboy 23.01.2023 19:42 # gameboy
    Даже худший второй)))

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  8. thegodfather 23.01.2023 19:39 # thegodfather
    уволили лэмпса, чтобы нахлобучить ггшню ахах оруууууу

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  9. kukuruzko 23.01.2023 19:34 # kukuruzko
    КОРОЛЬ(

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  10. bushwacka 23.01.2023 19:30 # bushwacka
    "Украина нуждается, чтобы ракеты были подлиннее" - министр обороны Литвы

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  11. skydreams 23.01.2023 19:28 # skydreams
    Джеррард - 11 ноября 2021 ::: 21 октября 2022 - 344 дня

    Лэмпард - 31 января 2022 ::: 23 января 2023 - 357 дней

    Тренер: Лэмпс>Джи. Как игрок даже стату не буду кидать…

    А вообще жаль… Но ничо. Если достоен, то через чш выплывет и вернется обратно

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  12. fiezzo 23.01.2023 19:26 # fiezzo
    Друзья, почему польские таксисты когда услышав украинскую речь задают странный вопрос - kurwa bandera, czyj Lemberg? (Украинец, чей Львов?)
    А услышав в ответ - Украинский, высаживают и требуют покинуть Польшу.

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  13. mancityman 23.01.2023 19:24 # mancityman
    Рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО
    Предположительно зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» установили в Новгородской области РФ в шести километрах от одной из официальных резиденций президента страны Владимира Путина.

    Рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО.
    Рядом с резиденцией Путина на Валдае разместили установку ПВО.
    Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на жителя города Валдай, который предоставил журналистам фотографию установки ПВО, сообщает rus.delfi.lv

    Автор снимка утверждает, что "Панцирь" появился в деревне Ящерово несколько недель назад. Факт появления в населенном пункте расчета ПВО подтвердили журналистам местные жители; один из них сообщил, что рядом постоянно находятся военные, а антенна радиолокационной станции вращается.



    Возле этой деревни нет стратегических объектов, крупных предприятий или крупных военных баз, подчеркивает "Агентство", однако поблизости расположена одна из резиденций президента РФ, в которой Путин бывает довольно часто.

    В министерстве обороны и администрации президента РФ пока что не комментировали полученную журналистами информацию.

    На прошлой неделе в соцсетях появились снимки и видеозаписи с комплексами ПВО в центре Москвы (например, на здании минобороны РФ) и ближайшем Подмосковье: рядом с аэродромом бизнес-авиации "Остафьево" и поселком Заречье, в десяти километрах от которого находится резиденция Путина в Ново-Огарево.

    Эй свинособакам ё6анные, шо с е6алом уаахахахахахахахахахахахахаха

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  14. bembo 23.01.2023 19:24 # bembo
    Ыыы физручеееек

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  15. eminem97gunner 23.01.2023 19:23 # eminem97gunner
    Время показало где Гений ДОМИНАТОР и где Лемпс

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  16. liverputin 23.01.2023 19:21 # liverputin
    РОССИЯ. ПУТИН. ЛИВЕРПУЛЬ

    Их кредо ебать хахлов на фронте

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  17. bushwacka 23.01.2023 19:20 # bushwacka
    Теперь вместе с Чиратом Скользящим, могут друг друга тренировать....

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  18. liverputin 23.01.2023 19:19 # liverputin
    обоссаную сутулую псину вышвырнули ахахаахахах

    типичная легенда проебальси арюююююю

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  19. brown-ale 23.01.2023 19:11 # brown-ale
    Гав! Гав, гав гав. Гав гав гав гав, гав. - сказал Лэмпард на прощание.

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  20. kellborn 23.01.2023 19:11 # kellborn
    ДА МИХАЙЛО ТЫ ЗАЕБАЛ В САМЫЕ НЕПОДХОДЯЩИЕ МОМЕНТЫ ГЛАВНУЮ МЕНЯТЬ. ДА ПОХУЙ НА ЭТОГО ЛЕМПАРДА. НАПИСАЛ БЫ ОБЫЧНОЙ НОВОСТЬЮ

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