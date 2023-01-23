Лэмпард уволен из "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард был уволен с поста главного тренера "Эвертона", оставив "ирисок" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.

Лэмпард тренировал "Эвертон" с января 2022, сменив у штурвала Рафаэля Бенитеса. Фрэнк принял мерсисайдскую команду на 16-м месте и помог ей избежать вылета в Чемпионшип по итогам прошлого сезона.



Однако в этом сезоне дела "Эвертона" шли из рук вон плохо. Поражение 2:0 от "Вест Хэма" в минувшую субботу стало для "ирисок" из девятым в 12 последних матчах Премьер-Лиги.



Таким образом, теперь 44-летний англичанин ушел, а "Эвертон", которому в двух ближайших матчах предстоит сыграть против "Арсенала" и "Ливерпуля", ищет своего шестого постоянного рулевого за последние пять лет.



Среди кандидатов, к которым теперь может обратиться клуб с "Гудисон Парк", The Guardian называет Ральфа Хазенхюттля и Шона Дайча. Также нельзя исключать, что "ириски" остановятся на временном варианте на остаток сезона.



Добавим, по проценту побед Лэмпард стал вторым худшим постоянным тренером в истории "Эвертона" после Майка Уолкера.