"Арсенал" купил Кивера за 20 миллионов фунтов

Якуб Кивер "Арсенал" приобрел центрального защитника "Специи" Якуба Кивера за 20 миллионов фунтов.

Начав свою карьеру на родине в Польше, затем Кивер поиграв в Бельгии и Словакии, а в августе 2021 оказался в итальянской "Специи".

Якуб зарекомендовал с лучшей стороны в Серии А, а также пробился в сборную Польши, с которой недавно участвовал на Чемпионате Мира в Катаре.

Всего за полтора года в "Специи", которая сейчас занимает 15-е место в Серии А, 22-летний Кивер сыграл 43 матча.

С "Арсеналом" Кивер заключил контракт на четыре с половиной года, получив 15-й игровой номер. Якуб — второй новичок "канониров" в январе после вингера Леандро Троссарда, купленного у "Брайтона" за 27 млн. фунтов.

"Это замечательно, что Якуб переходит к нам. Он молодой универсальный защитник, который продемонстрировал огромный потенциал и качества в "Специи", а также на международном уровне со сборной Польши".

"Якуб — игрок, который придаст силы и мастерства нашему оборонительному департаменту. Мы приветствуем Якуба и его семью в "Арсенале" и предвкушаем работу с ним", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.

Якуб Кивер


Метки Арсенал, Кивер, Специя, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 263

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 23.01.2023 23:06 # true-manc
    уолмортавский мешок все никак не угомонится. трансфер ради трансфера, гунерастам лишь бы деньги потратить

    (ответить)

  2. hunter022 23.01.2023 23:04 # hunter022
    Теперь будет кому Зину воспитывать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: