"Арсенал" купил Кивера за 20 миллионов фунтов

"Арсенал" приобрел центрального защитника "Специи" Якуба Кивера за 20 миллионов фунтов.

Начав свою карьеру на родине в Польше, затем Кивер поиграв в Бельгии и Словакии, а в августе 2021 оказался в итальянской "Специи".



Якуб зарекомендовал с лучшей стороны в Серии А, а также пробился в сборную Польши, с которой недавно участвовал на Чемпионате Мира в Катаре.



Всего за полтора года в "Специи", которая сейчас занимает 15-е место в Серии А, 22-летний Кивер сыграл 43 матча.



С "Арсеналом" Кивер заключил контракт на четыре с половиной года, получив 15-й игровой номер. Якуб — второй новичок "канониров" в январе после вингера Леандро Троссарда, купленного у "Брайтона" за 27 млн. фунтов.



"Это замечательно, что Якуб переходит к нам. Он молодой универсальный защитник, который продемонстрировал огромный потенциал и качества в "Специи", а также на международном уровне со сборной Польши".



"Якуб — игрок, который придаст силы и мастерства нашему оборонительному департаменту. Мы приветствуем Якуба и его семью в "Арсенале" и предвкушаем работу с ним", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.



