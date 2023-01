Светская хроника за понедельник

"Челси" улучшит предложение по Мойсесу Кайседо. "Астон Вилла" продолжает борьбу за Маттео Гендузи. Футболист в Англии засунул палец в анус соперника. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" продолжает борьбу за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо после отклоненного предложения в 55 миллионов фунтов. "Ливерпуль" считает цену за эквадорца завышенной для января. (Ben Jacobs)



"Челси" улучшит предложение по Кайседо до 65 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Насчет вингера "Челси" Хакима Зийеша обратилась "Рома". (Sky Sport Italia)



"Челси" готов обменять Зийеша на полузащитника "Барселоны" Франка Кесси. (Sport)



"Вулверхэмптон" сообщил "Ливерпулю", что не заинтересован в продаже полузащитника Рубена Невеша в этом месяце. (Football Insider)



Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович был предложен "Манчестер Юнайтед". (90min)



"Арсенал" завершит приобретение защитника "Специи" Якуба Кивера за 21 млн. фунтов в ближайшие 24 часа. (Evening Standard)



"Арсенал" продолжает переговоры насчет правого защитника "Реал Вальядолида" Ивана Фреснеды. (Daily Mail)



Вингер Брайан Хиль — один из трех игроков, которых "Тоттенхэм" предлагает "Роме" взамен полузащитника Николо Дзаньоло. (Football Insider)



"Астон Вилла" все еще надеется заполучить полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи. (Express and Star)



"Эвертон" подтвердит аренду вингера "Вильярреала" Арно Данжумы в ближайшие 24 часа. (Fabrizio Romano)



"Эвертон" обдумывает покупку сенегальского нападающего "Шеффилд Юнайтед" Илимана Ндиайе за 15 млн. фунтов. (The Sun)



"Ноттингем Форест" задумался о приглашении голкипера ПСЖ Кейлора Наваса после травмы Дина Хендерсона. 36-летнего костариканца также хотят "Борнмут" и "Лестер". (Mundo Deportivo)



"Лестер" хочет бразильского вингера "Лиона" Тете, который принадлежит "Шахтеру". (Daily Mail)



Другое



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте покинет лондонский клуб в конце сезона. (Di Marzio)



Владелец "Эвертона" Фархад Мошири обсуждает с боссами клубам кандидатов на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. (The Telegraph)



Шона Дайча "Эвертон" не рассматривает. (Daily Mail)



Организация Greenpeace призвала Глэйзеров не продавать "Юнайтед" главе химической компании Ineos сэру Джиму Рэтклиффу. (Daily Mirror)



FA проводит расследование в отношении игрока, который засовывал "палец или несколько пальцев" в анус оппонента во время матча Воскресной Лиги. (talkSPORT)