Де Хеа возмущен, что "Арсенал" не играл посреди недели
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа возмутился, что его команда имеет значительно меньше отдыха перед матчем против "Арсенала", нежели соперник.
Всю эту неделю "Арсенал" целенаправленно готовился к воскресной битве с "Юнайтед", тогда как "красные дьяволы" в минувшую среду ездили к "Кристал Пэлас" (1:1).
Поэтому этот аспект Де Хеа считает еще одним преимуществом для "Арсенала", как и одноматчевую дисквалификацию полузащитника "Юнайтед" Каземиро.
"Потерять Каземиро на воскресенье — это большой удар по нам. Но я не понимаю, почему "Арсенал" не играет, как мы. Нам пришлось сыграть на этой неделе, а им — нет".
"Теперь нам не хватает одного из наших лучших игроков. Я не понимаю, почему. Мы лишились его на большой матч, и это большая потеря для нас", — сообщил Де Хеа Sky Sports.
22.01.2023 14:00
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Сегодня парти и сака тебе отгрузить по меж булок
Месть ща тот матч в 2014 когда ты выдал матч своей жизни и получил контракт от чертей
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ЗАВИСТЬ - плохая штука, шити и членси...
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"Теперь нам не хватает одного из наших лучших игроков. Я не понимаю, почему"
Источник: http://fapl.ru/posts/98123/
Пацан уже больше 10 лет играет в АПЛ и до сих пор не выучил правила...
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геев объективно тянут изо всех сил, как лузерпуль в свое время, т.к. лиге нужно создавать видимость конкуренции, типа не только наш Сити борется за золото, вот и календарь у них весь сезон лайтовый
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