Джеррард сравнил Мудрика с Роббеном

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард сравнил новичка "Челси" Михаила Мудрика с бывшим вингером "Баварии" и сборной Голландии Арьеном Роббеном.

Появившись на замену на 55-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" (0:0), Мудрик определенно освежил игру своей команды и даже имел шанс вырвать для "Челси" победу, пробив с острого угла мимо.



Своей игрой Михаил, купленный у "Шахтера" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, напомнил Джеррарду Роббена, и Стивен ожидает, что 22-летний украинец еще прибавит.



"Будь я фанатом "Челси", я бы испытывал огромный восторг насчет Мудрика, потому что это было очень сильное камео со скамейки запасных. А если он не в форме, это говорит о том, что он способен на большее".



"Он выглядит стоящим игроком, некоторые его действия сегодня были выдающимися. Он слегка напомнил мне Арьена Роббена сегодня. У него непорядок с первым касанием, но то, как он работает ногами, как он быстр и как он обращается с мячом, вызывало бы у меня огромный восторг, будь я фанатом "Челси", — сообщил Джеррард BT Sport.