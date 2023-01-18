"Ливерпуль" нацелился на Беллингема и Нунеша

"Ливерпуль" планирует укрепить свою полузащиту грядущим летом с помощью Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" и Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона".

19-летний Беллингем вызывает огромный интерес у ведущих клубов Европы, включая "Реал" и "Манчестер Сити", однако "Ливерпуль" считается одним из фаворитов в борьбе за Джуда.



По информации Daily Mail, Беллингем — не единственное крупное приобретение, которое главный тренер "красных" Юрген Клопп собирается совершить в центр поля после окончания этого сезона.



"Ливерпуль" также хочет Нунеша, который только прошлым летом перебрался в "Вулверхэмптон" из "Спортинга" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов.



Нунеш все еще адаптируется к Премьер-Лиге, однако Клопп верит в потенциал 24-летнего португальца.