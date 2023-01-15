"Челси" объявил о покупке Мудрика

Михаил Мудрик "Челси" официально объявил о покупке вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

Ранее этой зимой три предложения насчет 22-летнего Мудрика сделал "Арсенал", однако "канониры" не смогли тягаться с "Челси", который согласился выложить за Михаила 100 миллионов евро (88.6 млн. фунтов), включая 70 миллионов евро (62 млн. фунтов) в качестве гарантированной суммы и бонусы.

Сам Мудрик в воскресенье утром прошел медобследование в Лондоне, после чего заключил с "Челси" контракт на восемь с половиной лет — аж до июня 2031.

В этом сезоне Мудрик забил семь голов и отдал семь результативных передач в 12 матчах украинского первенства. Также Михаил трижды отличился в Лиге Чемпионов.

"Я так рад перейти в "Челси". Это огромный клуб, великолепная лига и очень привлекательный проект для меня на данной стадии моей карьеры. Я предвкушаю знакомство со своими новыми партнерами по команде, и мне не терпится начать работать и учиться у Грэма Поттера и его штаба", — сообщил Мудрик.

Михаил Мудрик


Метки Мудрик, трансферы, Челси, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 412

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 15.01.2023 18:06 # brown-ale
    А че он такой грустный на всех фотках?

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  2. el-beatle 15.01.2023 18:06 # el-beatle
    Ипать, это какая-то скрытая помощь Украине шоли? Дорогие баночники нынче

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  3. gerrard08 15.01.2023 18:05 # gerrard08
    100 лямов за нонаме из шахтера.
    вот после таких хуйнь рынок и превращает в то во что он превращается.

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  4. mancunia-planet 15.01.2023 18:03 # mancunia-planet
    Огромный клуб, говорит, хм.

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  5. division 15.01.2023 18:02 # division
    Теперь можно и Пулю/Зиеша продать в Арс за лямов 50-70

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