"Челси" объявил о покупке Мудрика

"Челси" официально объявил о покупке вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

Ранее этой зимой три предложения насчет 22-летнего Мудрика сделал "Арсенал", однако "канониры" не смогли тягаться с "Челси", который согласился выложить за Михаила 100 миллионов евро (88.6 млн. фунтов), включая 70 миллионов евро (62 млн. фунтов) в качестве гарантированной суммы и бонусы.



Сам Мудрик в воскресенье утром прошел медобследование в Лондоне, после чего заключил с "Челси" контракт на восемь с половиной лет — аж до июня 2031.



В этом сезоне Мудрик забил семь голов и отдал семь результативных передач в 12 матчах украинского первенства. Также Михаил трижды отличился в Лиге Чемпионов.



"Я так рад перейти в "Челси". Это огромный клуб, великолепная лига и очень привлекательный проект для меня на данной стадии моей карьеры. Я предвкушаю знакомство со своими новыми партнерами по команде, и мне не терпится начать работать и учиться у Грэма Поттера и его штаба", — сообщил Мудрик.



