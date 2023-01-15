"Челси" планирует совершить еще минимум два приобретения

Мойсес Кайседо "Челси" собирается совершить еще минимум два приобретения в январе после оформления трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Ожидается, что уже сегодня "Челси" подтвердит переход Мудрика из "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро (88.6 млн. фунтов). Ранее в январе "синие" также подписали Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.

Однако CBS Sports утверждает, что на этом зимняя трансферная кампания "Челси" не будет закончена. Лондонский клуб продолжает искать усиление и нацелен на приглашение еще минимум двух игроков.

"Челси" решительно настроен обзавестись полузащитником в январе. Не сумев договориться с "Бенфикой" по Энцо Фернандесу, теперь "синие" сосредоточили свое внимание на Мойсесе Кайседо из "Брайтона".

У "Челси" налажены отличные рабочие отношения с "Брайтоном", откуда за последнее время перебрались на "Стэмфорд Бридж" защитник Марк Кукурелья и главный тренер Грэм Поттер, однако "чайки" потребуют за Кайседо свыше 75 млн. фунтов.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 15.01.2023 16:00 # acceptodessa
    Ранее в январе "синие" также подписали Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97986/

    Это вообще кто??))>)

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  2. takernotagiver 15.01.2023 15:49 # takernotagiver
    Стало быть еще по сто, мистер Боэли?)

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  3. skydreams 15.01.2023 15:25 # skydreams
    всякие бомжи пусть завидуют, вперёд ГЕГЕМОНСИ!

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  4. redwhitegun 15.01.2023 15:05 # redwhitegun
    Да чайки могут потребовать и 100кк за кайседо, хули нет то. У щели ж безлимит...

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