"Челси" планирует совершить еще минимум два приобретения
"Челси" собирается совершить еще минимум два приобретения в январе после оформления трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.
Ожидается, что уже сегодня "Челси" подтвердит переход Мудрика из "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро (88.6 млн. фунтов). Ранее в январе "синие" также подписали Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.
Однако CBS Sports утверждает, что на этом зимняя трансферная кампания "Челси" не будет закончена. Лондонский клуб продолжает искать усиление и нацелен на приглашение еще минимум двух игроков.
"Челси" решительно настроен обзавестись полузащитником в январе. Не сумев договориться с "Бенфикой" по Энцо Фернандесу, теперь "синие" сосредоточили свое внимание на Мойсесе Кайседо из "Брайтона".
У "Челси" налажены отличные рабочие отношения с "Брайтоном", откуда за последнее время перебрались на "Стэмфорд Бридж" защитник Марк Кукурелья и главный тренер Грэм Поттер, однако "чайки" потребуют за Кайседо свыше 75 млн. фунтов.
15.01.2023 15:00
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Ранее в январе "синие" также подписали Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.
Источник: http://fapl.ru/posts/97986/
Это вообще кто??))>)
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Стало быть еще по сто, мистер Боэли?)
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всякие бомжи пусть завидуют, вперёд ГЕГЕМОНСИ!
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Да чайки могут потребовать и 100кк за кайседо, хули нет то. У щели ж безлимит...
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