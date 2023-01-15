"Челси" планирует совершить еще минимум два приобретения

"Челси" собирается совершить еще минимум два приобретения в январе после оформления трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Ожидается, что уже сегодня "Челси" подтвердит переход Мудрика из "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро (88.6 млн. фунтов). Ранее в январе "синие" также подписали Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса и Давида Датро Фофана.



Однако CBS Sports утверждает, что на этом зимняя трансферная кампания "Челси" не будет закончена. Лондонский клуб продолжает искать усиление и нацелен на приглашение еще минимум двух игроков.



"Челси" решительно настроен обзавестись полузащитником в январе. Не сумев договориться с "Бенфикой" по Энцо Фернандесу, теперь "синие" сосредоточили свое внимание на Мойсесе Кайседо из "Брайтона".



У "Челси" налажены отличные рабочие отношения с "Брайтоном", откуда за последнее время перебрались на "Стэмфорд Бридж" защитник Марк Кукурелья и главный тренер Грэм Поттер, однако "чайки" потребуют за Кайседо свыше 75 млн. фунтов.