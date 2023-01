Светская хроника за четверг

Пьер-Эмерик Обамеянг рвется назад в "Барселону". Лукас Моура покинет "Тоттенхэм" в конце сезона. Маттео Гендузи хочет перейти в "Астон Виллу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" хочет вернуть нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга. (Gerard Romero)



Сам Обамеянг тоже хочет вернуться в "Барселону". (AS)



Несмотря на аренду Жоау Фелиша, "Челси" по-прежнему хочет приобрести нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама. (Fabrizio Romano)



Полузащитник Тьемуэ Бакайоко ведет переговоры о прекращении своей аренды в "Милане" и расторжении контракта с "Челси". (The Telegraph)



"Тоттенхэм" позволит вингеру Лукасу Моуре покинуть клуб свободным агентом в конце сезона. (The Telegraph)



"Вест Хэм" обсуждает покупку центрального защитника "Амьена" Формоза Менди. (The Athletic)



"Вест Хэм" не позволит нападающему Мичейлу Антонио покинуть клуб. (Express and Star)



Предложение "Астон Виллы" о покупке полузащитника "Марселя" Маттео Гендузи было отклонено. Сам игрок хочет вернуться в Премьер-Лигу. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Ниццы" Марио Лемина за 10 миллионов фунтов. (The Sun)



"Вулверхэмптон" хочет купить 33-летнего защитника "Атлетико" Фелипе. (Reuters)



"Атлетико" будет готов отпустить Фелипе, если подпишет Чаглара Сеюнджю из "Лестера" на замену. (Matteo Morretto)



Клуб Чемпионшипа "Уотфорд" хочет арендовать вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри до конца сезона. (The Telegraph)



"Лидс" полностью согласовал покупку нападающего "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттера за рекордные для своего клуба 35.5 млн. фунтов. (Sky Germany)



"Астон Вилла" готова выслушать предложения насчет защитника Люки Диня. (Football Insider)



Другое



После реконструкция вместимость "Этихад", стадиона "Манчестер Сити", вырастет на 8,770 мест — до 62,170. (Football Insider)



Жена экс-нападающего "Челси" Альваро Мораты оказалась в реанимации после того, как родила четвертого ребенка. (Daily Mirror)



FA ведет переговоры с ФИФА о том, чтобы женская сборная Англии смогла отказаться от белых игровых трусов на Чемпионате Мира из-за опасений, связанны с месячными. (The Telegraph)



Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг упал со ступенек, выходя из клубного автобуса. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд выставил свой автомобиль Mercedes G Wagon по цене вдвое дешевле, нежели те 667 тыс. фунтов, за которые он его покупал. (The Sun)