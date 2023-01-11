Джеррарду предложено возглавить сборную Польши

Стивен Джеррард Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард вступил в переговоры насчет работы со сборной Польши.

Джеррард находится без работы с 20 октября, когда "Вилла", выиграв лишь два из 12 первых матчей этого сезона Премьер-Лиги, указала Стивену на дверь.

Как сообщает польское издание Meczyki, несколько дней назад к Джеррарду обратилась Федерация футбола Польши и предложила возглавить свою сборную, которая на Чемпионате Мира в Катаре достигла 1/8 финала.

В данный момент легенда "Ливерпуля" размышляет над поступившим ему предложением.

Если Джеррард согласился, у него будет одно знакомое лицо в раздевалке. Речь о правом защитнике "Виллы" Мэтти Кэше, который в 2021 году принял польское гражданство.


Метки Джеррард, сборная Польши, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2023 06:00

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  1. alexomck 11.01.2023 07:33 # alexomck
    из группы вышли - молодцы, но какие перспективы?
    Лева - топ, но не молодеет. на замену Милик, который не оправдал надежд своей карьерой. Щенсный и Зелиньски - околотопы. есть ещё пара-тройка добротных игроков. крепкий европейский середняк и россыпи молодых талантов, для роста, не видно.

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