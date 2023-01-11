Джеррарду предложено возглавить сборную Польши
Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард вступил в переговоры насчет работы со сборной Польши.
Джеррард находится без работы с 20 октября, когда "Вилла", выиграв лишь два из 12 первых матчей этого сезона Премьер-Лиги, указала Стивену на дверь.
Как сообщает польское издание Meczyki, несколько дней назад к Джеррарду обратилась Федерация футбола Польши и предложила возглавить свою сборную, которая на Чемпионате Мира в Катаре достигла 1/8 финала.
В данный момент легенда "Ливерпуля" размышляет над поступившим ему предложением.
Если Джеррард согласился, у него будет одно знакомое лицо в раздевалке. Речь о правом защитнике "Виллы" Мэтти Кэше, который в 2021 году принял польское гражданство.
11.01.2023 06:00
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