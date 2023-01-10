Лапорта: "Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Суперлиге"

Жоан Лапорта Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в участии в Европейской Суперлиге, которая может быть запущена в 2025 году.

В прошлом месяце Суд Европейского союза поддержал УЕФА в споре с организаторами Суперлиги, однако "Барселона", "Реал" и "Ювентус" уверены, что их проект будет реализован, и намерены продолжать судиться.

"Думаю, Суперлиге — быть. Я бы не стал ввязываться в этот проект, если бы это не было открытое соревнование и если бы его не поддержали "Реал", "Ювентус" и другие клубы, которые пока не показали своих лиц, но которые очень заинтересованы в этом соревновании".

"Суперлига будет реальностью в 2025 году, если судебное решение будет благоприятным. Я верю в нашу победу, потому что мы выступаем за открытую конкуренцию в Евросоюзе".

"Думаю, первым шагом станет создание соревнования, которое будет соперничать с Премьер-Лигой. Я не думаю, что английские команды присоединятся сразу".

"Мы хотим, чтобы они присоединились, и мы много общаемся с английскими клубами в лице "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма". Все эти клубы, которые в большинстве своем продаются или уже проданы, заинтересованы", — цитирует Лапорту Daily Mirror.


Метки Барселона, Европейская Суперлига, Лапорта

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. akado 10.01.2023 18:39 # akado
    Гыыы, отбросычи, которые не могут в 4ку попасть лезут в новый топ-турик)))

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  2. ruchinski 10.01.2023 18:35 # ruchinski
    единственный шанс тотунхема попасть хоть в какую-нибудь четверку в 2025.

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  3. sj606 10.01.2023 18:14 # sj606
    до пошли вы со своим суперлиги

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  4. tursa 10.01.2023 18:09 # tursa
    Думаю, первым шагом станет создание соревнования, которое будет соперничать с Премьер-Лигой.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97888/

    не на тех лезет. если не можешь собрать кассу со своей лиги, попытайся хотя бы лч подвинуть с их монополией

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