Лапорта: "Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Суперлиге"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в участии в Европейской Суперлиге, которая может быть запущена в 2025 году.

В прошлом месяце Суд Европейского союза поддержал УЕФА в споре с организаторами Суперлиги, однако "Барселона", "Реал" и "Ювентус" уверены, что их проект будет реализован, и намерены продолжать судиться.



"Думаю, Суперлиге — быть. Я бы не стал ввязываться в этот проект, если бы это не было открытое соревнование и если бы его не поддержали "Реал", "Ювентус" и другие клубы, которые пока не показали своих лиц, но которые очень заинтересованы в этом соревновании".



"Суперлига будет реальностью в 2025 году, если судебное решение будет благоприятным. Я верю в нашу победу, потому что мы выступаем за открытую конкуренцию в Евросоюзе".



"Думаю, первым шагом станет создание соревнования, которое будет соперничать с Премьер-Лигой. Я не думаю, что английские команды присоединятся сразу".



"Мы хотим, чтобы они присоединились, и мы много общаемся с английскими клубами в лице "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма". Все эти клубы, которые в большинстве своем продаются или уже проданы, заинтересованы", — цитирует Лапорту Daily Mirror.