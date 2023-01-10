Лапорта: "Четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в Суперлиге"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что четыре клуба Премьер-Лиги заинтересованы в участии в Европейской Суперлиге, которая может быть запущена в 2025 году.
В прошлом месяце Суд Европейского союза поддержал УЕФА в споре с организаторами Суперлиги, однако "Барселона", "Реал" и "Ювентус" уверены, что их проект будет реализован, и намерены продолжать судиться.
"Думаю, Суперлиге — быть. Я бы не стал ввязываться в этот проект, если бы это не было открытое соревнование и если бы его не поддержали "Реал", "Ювентус" и другие клубы, которые пока не показали своих лиц, но которые очень заинтересованы в этом соревновании".
"Суперлига будет реальностью в 2025 году, если судебное решение будет благоприятным. Я верю в нашу победу, потому что мы выступаем за открытую конкуренцию в Евросоюзе".
"Думаю, первым шагом станет создание соревнования, которое будет соперничать с Премьер-Лигой. Я не думаю, что английские команды присоединятся сразу".
"Мы хотим, чтобы они присоединились, и мы много общаемся с английскими клубами в лице "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма". Все эти клубы, которые в большинстве своем продаются или уже проданы, заинтересованы", — цитирует Лапорту Daily Mirror.
10.01.2023 18:00
Просмотров: 867
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гыыы, отбросычи, которые не могут в 4ку попасть лезут в новый топ-турик)))
(ответить)
единственный шанс тотунхема попасть хоть в какую-нибудь четверку в 2025.
(ответить)
до пошли вы со своим суперлиги
(ответить)
Думаю, первым шагом станет создание соревнования, которое будет соперничать с Премьер-Лигой.
Источник: http://fapl.ru/posts/97888/
не на тех лезет. если не можешь собрать кассу со своей лиги, попытайся хотя бы лч подвинуть с их монополией
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий