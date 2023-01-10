Роджерс: "Я не волшебник"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не может творить чудеса в отсутствие должных ресурсов.
Прошлым летом "Лестер" смог совершить только одно приобретение в лице защитника Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" за 70 миллионов фунтов Весле Фофана.
В результате сейчас "лисы" находятся в нижней части половины таблицы Премьер-Лиги, а сам Роджерс регулярно подвергается критике.
Однако Брендан указывает на то, что конкуренция в Премьер-Лиге возросла, а его клуб не может тратить столько, сколько тратят конкуренты — вроде "Ньюкасла", с которым "Лестер" играет в Кубке Лиги во вторник.
"Думаю, я достойный тренер, но я не волшебник. Если вы посмотрите на наши чистые траты за мое время здесь, то это где-то 10 миллионов фунтов за три с половиной года".
"Сравните это с нашими конкурентами вроде "Астон Виллы", "Вест Хэма" и "Ньюкасла", которые потратили свыше 250 миллионов фунтов. Это большая разница".
"Посмотрите на чистые траты "Ньюкасла" за последний год, сложите это с великолепной тренерской работой Эдди (Хау) и улучшением инфраструктуры, и вы поймете, что они создают кое-что".
"Они делают это мудро и благоразумно, но у них есть ресурсы для этого. Таков современный футбол".
"Посмотрите на другие команды. Посмотрите на чистые траты "Астон Виллы" за последние годы, а также "Вест Хэма". Это становится настоящим испытанием", — цитирует Роджерса Sky Sports.
10.01.2023 16:00
Просмотров: 578
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
поднял бы челси сходил
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Роджерс: "Я не волшебник"
Источник: http://fapl.ru/posts/97886/
Ты далбаеб.
(ответить)
Тренер неплохой, но какой-то бесхарактерный. Нет стабильности, злости у его футболистов. Почти не видел матчей, где его команды вырывали бы победы на характере. Особенно это проявляется в Лестере. А ля Венгер на минималках)))
(ответить)
легенда ливерпуля
(ответить)
Ты не волшебник, а грэйт кэрэкта.
То же самое практически.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий