Роджерс: "Я не волшебник"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не может творить чудеса в отсутствие должных ресурсов.

Прошлым летом "Лестер" смог совершить только одно приобретение в лице защитника Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" за 70 миллионов фунтов Весле Фофана.

В результате сейчас "лисы" находятся в нижней части половины таблицы Премьер-Лиги, а сам Роджерс регулярно подвергается критике.

Однако Брендан указывает на то, что конкуренция в Премьер-Лиге возросла, а его клуб не может тратить столько, сколько тратят конкуренты — вроде "Ньюкасла", с которым "Лестер" играет в Кубке Лиги во вторник.

"Думаю, я достойный тренер, но я не волшебник. Если вы посмотрите на наши чистые траты за мое время здесь, то это где-то 10 миллионов фунтов за три с половиной года".

"Сравните это с нашими конкурентами вроде "Астон Виллы", "Вест Хэма" и "Ньюкасла", которые потратили свыше 250 миллионов фунтов. Это большая разница".

"Посмотрите на чистые траты "Ньюкасла" за последний год, сложите это с великолепной тренерской работой Эдди (Хау) и улучшением инфраструктуры, и вы поймете, что они создают кое-что".

"Они делают это мудро и благоразумно, но у них есть ресурсы для этого. Таков современный футбол".

"Посмотрите на другие команды. Посмотрите на чистые траты "Астон Виллы" за последние годы, а также "Вест Хэма". Это становится настоящим испытанием", — цитирует Роджерса Sky Sports.


Метки Лестер, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2023 16:00

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  1. breadpeat 10.01.2023 17:12 # breadpeat
    поднял бы челси сходил

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  2. slavaukraine 10.01.2023 16:52 # slavaukraine
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Роджерс: "Я не волшебник"

    Источник: http://fapl.ru/posts/97886/

    Ты далбаеб.

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  3. gary47 10.01.2023 16:33 # gary47
    Тренер неплохой, но какой-то бесхарактерный. Нет стабильности, злости у его футболистов. Почти не видел матчей, где его команды вырывали бы победы на характере. Особенно это проявляется в Лестере. А ля Венгер на минималках)))

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  4. geniusss 10.01.2023 16:27 # geniusss
    легенда ливерпуля

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  5. electric 10.01.2023 16:15 # electric
    Ты не волшебник, а грэйт кэрэкта.
    То же самое практически.

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