Роджерс: "Я не волшебник"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не может творить чудеса в отсутствие должных ресурсов.

Прошлым летом "Лестер" смог совершить только одно приобретение в лице защитника Ваута Фаса, да и тот лишь стал заменой проданному в "Челси" за 70 миллионов фунтов Весле Фофана.



В результате сейчас "лисы" находятся в нижней части половины таблицы Премьер-Лиги, а сам Роджерс регулярно подвергается критике.



Однако Брендан указывает на то, что конкуренция в Премьер-Лиге возросла, а его клуб не может тратить столько, сколько тратят конкуренты — вроде "Ньюкасла", с которым "Лестер" играет в Кубке Лиги во вторник.



"Думаю, я достойный тренер, но я не волшебник. Если вы посмотрите на наши чистые траты за мое время здесь, то это где-то 10 миллионов фунтов за три с половиной года".



"Сравните это с нашими конкурентами вроде "Астон Виллы", "Вест Хэма" и "Ньюкасла", которые потратили свыше 250 миллионов фунтов. Это большая разница".



"Посмотрите на чистые траты "Ньюкасла" за последний год, сложите это с великолепной тренерской работой Эдди (Хау) и улучшением инфраструктуры, и вы поймете, что они создают кое-что".



"Они делают это мудро и благоразумно, но у них есть ресурсы для этого. Таков современный футбол".



"Посмотрите на другие команды. Посмотрите на чистые траты "Астон Виллы" за последние годы, а также "Вест Хэма". Это становится настоящим испытанием", — цитирует Роджерса Sky Sports.