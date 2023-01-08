Гвардиола призвал владельца "Челси" дать Поттеру время
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал владельца "Челси" Тодда Бели дать время своему главному тренеру Грэму Поттеру.
В преддверии воскресного выезда к "Сити" в Кубке Англии Поттер произнес эмоциональную речь о том, что рано делать выводы о его работе спустя четыре месяца и что он ощущает полную поддержку руководства.
Также Поттер напомнил, что Гвардиола ничего не выиграл в своем первом сезоне в "Сити", и после победы 4:0 Хосеп поддержал своего коллегу.
"Да, он (Поттер) прав. Я бы сказал Тодду Бели: "Приятно увидеться, но дайте ему время". Я знаю, что результаты важны для больших клубов, но я бы попросил дать ему время".
"Думаю, второй тайм сегодня показал, что он из себя представляет и что он делал в "Брайтоне". Всем тренерам нужно время, и он был прав. Нам нужно время в своем первом сезоне".
"Я добивался результатов в своем первом сезоне в "Барселоне", но у нас был Лионель Месси, поэтому одного сезона оказалось достаточно. Но да, снаружи каждый тренер может выглядеть идиотом. Играть против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги или Кубке Англии, учитывая наш уровень, непросто. Ни для Грэма с "Челси", ни для какой-либо другой команды", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
08.01.2023 23:00
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Последние комментарии:
Надо дать время, есть куда падать ещё
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Дать время как Сульшеру)))
Ебаные пидараз верните Моуриньо.
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Лысый тролль
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Играть против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги или Кубке Англии, учитывая наш уровень, непросто. Ни для Грэма с "Челси", ни для какой-либо другой команды
Источник: http://fapl.ru/posts/97854/
Это правда.
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