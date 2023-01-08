Гвардиола призвал владельца "Челси" дать Поттеру время

Грэм Поттер и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал владельца "Челси" Тодда Бели дать время своему главному тренеру Грэму Поттеру.

В преддверии воскресного выезда к "Сити" в Кубке Англии Поттер произнес эмоциональную речь о том, что рано делать выводы о его работе спустя четыре месяца и что он ощущает полную поддержку руководства.

Также Поттер напомнил, что Гвардиола ничего не выиграл в своем первом сезоне в "Сити", и после победы 4:0 Хосеп поддержал своего коллегу.

"Да, он (Поттер) прав. Я бы сказал Тодду Бели: "Приятно увидеться, но дайте ему время". Я знаю, что результаты важны для больших клубов, но я бы попросил дать ему время".

"Думаю, второй тайм сегодня показал, что он из себя представляет и что он делал в "Брайтоне". Всем тренерам нужно время, и он был прав. Нам нужно время в своем первом сезоне".

"Я добивался результатов в своем первом сезоне в "Барселоне", но у нас был Лионель Месси, поэтому одного сезона оказалось достаточно. Но да, снаружи каждый тренер может выглядеть идиотом. Играть против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги или Кубке Англии, учитывая наш уровень, непросто. Ни для Грэма с "Челси", ни для какой-либо другой команды", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Бели, Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 543

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  1. mancunia-planet 08.01.2023 23:50 # mancunia-planet
    Надо дать время, есть куда падать ещё

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  2. mansoor 08.01.2023 23:21 # mansoor
    Дать время как Сульшеру)))
    Ебаные пидараз верните Моуриньо.

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  3. gameboy 08.01.2023 23:19 # gameboy
    Лысый тролль

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  4. yamateh 08.01.2023 23:04 # yamateh
    Играть против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги или Кубке Англии, учитывая наш уровень, непросто. Ни для Грэма с "Челси", ни для какой-либо другой команды

    Источник: http://fapl.ru/posts/97854/

    Это правда.

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