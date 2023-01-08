"Сити" вышвырнул "Челси" из Кубка Англии
"Челси" завершил выступление в Кубке Англии, в рамках 3-го раунда разгромно проиграв "Манчестер Сити" со счетом 4:0.
"Горожане" по-хозяйски начали матч и первый опасный момент создали на 13-й минуте, когда Фил Фоден бил через себя, но мяч слегка разошелся с углом ворот.
Спустя шесть минут Коул Палмер вышел один на один по левому краю штрафной, но не смог пробить голкипера "синих" Кепу Аррисабалагу.
А на 23-й минуте "Сити" открыл счет. Рияд Махрез прекрасно исполнил штрафной удар, поразив ближнюю "девятку" — 1:0.
На 29-й минуте положение гостей усугубилось, потому что Кай Хаверц сыграл рукой в своей штрафной, и был назначен пенальти. К точке подошел Хулиан Альварес и направил мяч в притирку со штангой — 2:0.
На 38-й минуте разница в счете и вовсе стала крупной. Махрез на правом краю штрафной сделал короткую передачу на подключившегося Кайла Уолкера, а тот прострелил на границу вратарской, откуда Фоден пробил в касание — 3:0.
Второй тайм стал формальностью — обеим командам все было ясно. И все-таки "горожане" были ближе к голу, и на 85-й минуте Махрез поставил точку в матче, реализовав заработанный Фоденом пенальти — 4:0.
"Сити" в доминирующем стиле разобрался с "Челси", и для этого даже не потребовался Эрлинг Холанд. У "синих" стало на один турнир меньше, но прибавилось времени, чтобы улучшить свою игру через тренировки.
Еще в одном воскресном матче "Астон Вилла" преподнесла сенсацию, уступив дома "Стивенэйджу" из Лиги Два со счетом 1:2.
"Манчестер Сити" — "Челси" — 4:0 (3:0)
Голы: Махрез 23, 85 (пен), Альварес 30 (пен), Фоден 38
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Аканджи, Лапорт, Гомес (Канселу 59), Родри (Филлипс 58), Силва (Льюис 86), Палмер, Махрез, Альварес, Фоден.
"Челси": Аррисабалага, Хамфрис, Чалоба, Кулибали, Холл, Жоржиньо (Аспиликуэта 63), Ковачич (Фофана 45), Зийеш (Хатчинсон 63), Галлахер, Маунт (Чуквуэмека 73), Хаверц (Закариа 45).
Предупреждения: Родри, Силва, Канселу — Галлахер.
"Кардифф" — "Лидс" — 2:2 (2:0)
Голы: Филоген 24, Оджо 31 — Родриго 65, Перкинс 90.
"Астон Вилла" — "Стивенэйдж" — 1:2 (1:0)
Голы: Сансон 33 — Рид 88 (пен), Кэмпбелл 90.
"Бристоль Сити" — "Суонси" — 1:1 (0:1)
Голы: Семеньо 75 — Пиру 15.
"Дерби" — "Барнсли" — 3:0 (1:0)
Голы: Коллинс 45 (пен), Баркхейзен 60, Найт 79.
"Хартлпул" — "Стоук" — 0:3 (0:2)
Голы: Мюррей 16 (авт), Браун 43, Менайезе 48 (авт).
"Норвич" — "Блэкберн" — 0:1 (0:1)
Гол: Вейл 31.
"Стокпорт" — "Уолсолл" — 1:2 (0:0)
Голы: Мэдден 88 — Джонсон 63, Уильямс 90 (пен).
08.01.2023 21:30
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Последние комментарии:
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Красиво в Бразилии все, просто отлично)
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отгермионенные.
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Красиво тётю славу наебал украинский военный, а она поверила. Всё, что нужно знать о тупоголовой проститутке.
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Без ромки челси говно позорное, и так и будет
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Свинка пепка
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Поттеру нужно дать время. Клопп тоже не 1 год взял АПЛ
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Ща любой пенс как хахлы,с обвисшими (е)блойдами.у них харя как у жены Макрона уахахахахаха
сечёте? ;)
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ЭКСТРЕННАЯ ЧАТРУЛЕТКА С УКРАИНЦАМИ И ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТЕЙ с Дядей Славой LIVE
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Источник: http://fapl.ru/
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заявил глава Минобороны Украины.
Судя по этим словам, украинский министр гордится тем, что украинский народ используют в качестве пушечного мяса для достижения интересов коллективного Запада во главе с США.
О где блть упоротые приматы))))
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КОРОЛИ!!!
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Источник: http://fapl.ru/posts/97852/?c=1#c7699590
Это насколько же надо быть ебанутым пенсом, чтобы до сих пор верить, что Канте когда-нибудь ещё вернётся к своей форме трёхлетней давности?
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Бывший защитник лондонского «Челси» Франк Лебеф прокомментировал очередной позорный матч под руководством Грэма Поттера, сообщает ESPN.
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Вышвырнули)))
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