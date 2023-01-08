"Сити" вышвырнул "Челси" из Кубка Англии

"Челси" завершил выступление в Кубке Англии, в рамках 3-го раунда разгромно проиграв "Манчестер Сити" со счетом 4:0.

"Горожане" по-хозяйски начали матч и первый опасный момент создали на 13-й минуте, когда Фил Фоден бил через себя, но мяч слегка разошелся с углом ворот.



Спустя шесть минут Коул Палмер вышел один на один по левому краю штрафной, но не смог пробить голкипера "синих" Кепу Аррисабалагу.



А на 23-й минуте "Сити" открыл счет. Рияд Махрез прекрасно исполнил штрафной удар, поразив ближнюю "девятку" — 1:0.



На 29-й минуте положение гостей усугубилось, потому что Кай Хаверц сыграл рукой в своей штрафной, и был назначен пенальти. К точке подошел Хулиан Альварес и направил мяч в притирку со штангой — 2:0.



На 38-й минуте разница в счете и вовсе стала крупной. Махрез на правом краю штрафной сделал короткую передачу на подключившегося Кайла Уолкера, а тот прострелил на границу вратарской, откуда Фоден пробил в касание — 3:0.



Второй тайм стал формальностью — обеим командам все было ясно. И все-таки "горожане" были ближе к голу, и на 85-й минуте Махрез поставил точку в матче, реализовав заработанный Фоденом пенальти — 4:0.



"Сити" в доминирующем стиле разобрался с "Челси", и для этого даже не потребовался Эрлинг Холанд. У "синих" стало на один турнир меньше, но прибавилось времени, чтобы улучшить свою игру через тренировки.



Еще в одном воскресном матче "Астон Вилла" преподнесла сенсацию, уступив дома "Стивенэйджу" из Лиги Два со счетом 1:2.



"Манчестер Сити" — "Челси" — 4:0 (3:0)



Голы: Махрез 23, 85 (пен), Альварес 30 (пен), Фоден 38



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Аканджи, Лапорт, Гомес (Канселу 59), Родри (Филлипс 58), Силва (Льюис 86), Палмер, Махрез, Альварес, Фоден.



"Челси": Аррисабалага, Хамфрис, Чалоба, Кулибали, Холл, Жоржиньо (Аспиликуэта 63), Ковачич (Фофана 45), Зийеш (Хатчинсон 63), Галлахер, Маунт (Чуквуэмека 73), Хаверц (Закариа 45).



Предупреждения: Родри, Силва, Канселу — Галлахер.



"Кардифф" — "Лидс" — 2:2 (2:0)



Голы: Филоген 24, Оджо 31 — Родриго 65, Перкинс 90.



"Астон Вилла" — "Стивенэйдж" — 1:2 (1:0)



Голы: Сансон 33 — Рид 88 (пен), Кэмпбелл 90.



"Бристоль Сити" — "Суонси" — 1:1 (0:1)



Голы: Семеньо 75 — Пиру 15.



"Дерби" — "Барнсли" — 3:0 (1:0)



Голы: Коллинс 45 (пен), Баркхейзен 60, Найт 79.



"Хартлпул" — "Стоук" — 0:3 (0:2)



Голы: Мюррей 16 (авт), Браун 43, Менайезе 48 (авт).



"Норвич" — "Блэкберн" — 0:1 (0:1)



Гол: Вейл 31.



"Стокпорт" — "Уолсолл" — 1:2 (0:0)



Голы: Мэдден 88 — Джонсон 63, Уильямс 90 (пен).