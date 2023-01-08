В воскресенье состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии, где болельщиков потенциально ожидает один большой матч.

Этот большой матч состоится, если "Арсенал" справится к "Оксфордом", потому что после представителя Лиги Один "канониров" ждет победитель пары "Манчестер Сити" — "Челси".



В то же время "Тоттенхэм" отправится к "Престону" из Чемпионшипа, "Манчестер Юнайтед" примет дома "Рединг" из Чемпионшипа, а победитель переигровки между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном" выйдет на "Брайтон".



Добавим, все 16 матчей 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны с 27 по 30 января.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Престон — Тоттенхэм

Саутгемптон — Блэкпул

Рексем — Шеффилд Юнайтед

Ипсвич — Бернли

Манчестер Юнайтед — Рединг

Лутон / Уиган — Гримсби

Дебри — Вест Хэм

Стоук — Астон Вилла / Стивенэйдж

Блэкберн — Форест Грин / Бирмингем

Уолсолл — Лестер

Шеффилд Уэнсдей — Флитвуд

Манчестер Сити / Челси — Оксфорд / Арсенал

Бристоль Сити / Суонси — Честерфилд / Вест Бромвич

Брайтон — Ливерпуль / Вулверхэмптон

Фулхэм — Сандерленд

Борем Вуд / Аккрингтон Стэнли — Кардифф / Лидс