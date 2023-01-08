Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
В воскресенье состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии, где болельщиков потенциально ожидает один большой матч.
Этот большой матч состоится, если "Арсенал" справится к "Оксфордом", потому что после представителя Лиги Один "канониров" ждет победитель пары "Манчестер Сити" — "Челси".
В то же время "Тоттенхэм" отправится к "Престону" из Чемпионшипа, "Манчестер Юнайтед" примет дома "Рединг" из Чемпионшипа, а победитель переигровки между "Ливерпулем" и "Вулверхэмптоном" выйдет на "Брайтон".
Добавим, все 16 матчей 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны с 27 по 30 января.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Престон — Тоттенхэм
Саутгемптон — Блэкпул
Рексем — Шеффилд Юнайтед
Ипсвич — Бернли
Манчестер Юнайтед — Рединг
Лутон / Уиган — Гримсби
Дебри — Вест Хэм
Стоук — Астон Вилла / Стивенэйдж
Блэкберн — Форест Грин / Бирмингем
Уолсолл — Лестер
Шеффилд Уэнсдей — Флитвуд
Манчестер Сити / Челси — Оксфорд / Арсенал
Бристоль Сити / Суонси — Честерфилд / Вест Бромвич
Брайтон — Ливерпуль / Вулверхэмптон
Фулхэм — Сандерленд
Борем Вуд / Аккрингтон Стэнли — Кардифф / Лидс
08.01.2023 20:00
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