Каррагер: "Ливерпуль" не попадет в топ-4, если не купит полузащитника в январе"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал игру "Ливерпуля" в этом сезоне и заявил, что "красные" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги, если не купят полузащитника в январе.

Проиграв "Брентфорду" со счетом 3:1 в понедельник вечером, "Ливерпуль" остался на шестом месте в Премьер-Лиге, в четырех очках от топ-4.



По мнению Каррагера, сейчас "Ливерпуль" выглядит "стареющей командой" и отчаянно нуждается в свежей крови.



"Подобное творится с "Ливерпулем" весь сезон. Как только интенсивность игры возрастает, им с этим не справиться. Им нужно играть в более низком темпе, потому что при быстрой игре они не поспевают".



"Ливерпуль" весь сезон испытывает проблемы против команд, которые хорошо готовы физически. Давайте не забывать, что высокая интенсивность игры всегда была частью идентичности этого "Ливерпуля". Больше они это не тянут. Они выглядят стареющей командой, чье время подходит к концу".



"Я не знаю, что случилось с "Ливерпулем" в плане полузащиты. За четыре с половиной года "Ливерпуль" купил единственного полузащитника в лице Тиаго. Теперь им это аукнулось".



"Тиаго не является проблемой, если двое других полны энергии и останавливают контратаки. Люди говорят о Джуде Беллингеме, но у "Ливерпуля" нет проблем с переходом в атаку. Им нужен игрок, который будет останавливать идущего на них соперника".



"Харви Эллиотт и Фабиу Карвалью — отличные техничные игроки, но они не выглядят игроками Юргена Клоппа. Фабиньо стареет. Джордан Хендерсон не обладает энергией старого Джеймса Милнера".



"Трансферный комитет и Юргена Клоппа хвалили больше, чем какой-либо скаутский департамент или департамент по комплектации состава в мировом футболе. Но это на них".



"В прошлом сезоне они сражались за четыре трофея, а теперь они ведут борьбу за попадание в топ-4, потому что купили только одного полузащитника за четыре года. Они абсолютно истощены. Как они это допустили?"



"Они купили Коди Гакпо. Если "Ливерпуль" думает, что сможет попасть в топ-4, не купив полузащитника в это окно, то я скажу, что у них нет шансов".



"Когда я смотрю на "Ливерпуль" сейчас, особенно на полузащиту, мне кажется, что команда Юргена Клоппа трансформируется в нечто другое".



"Это напоминает мне только одну команду — "Арсенал" Арсена Венгера, против которого играл я сам. Да, они были отличной командой. Соперники не могли справиться с их скоростью и физической готовностью. Затем они трансформировались в техничную команду, которая больше никогда не побеждала".



"Я не знаю, есть ли здесь влияние Пепа Лейндерса, который является правой рукой Клоппа и от которого во многом зависит то, что происходит. Возможно, это голландская манера мышления. Возможно, он думает, что "Ливерпулю" нужно продолжать меняться, потому что соперники привыкли к ним".



"С первой минуты эры Клоппа его команда носилась по всему полю. Больше я не вижу, чтобы "Ливерпуль" бегал, догонял, но они продолжают играть с высокой линией, и это не похоже на "Ливерпуль".



"Это не команда Юргена Клоппа, и я хочу знать, почему", — сообщил Каррагер в эфире.