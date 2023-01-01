Лукаку не хочет возвращаться в "Челси"
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что не хочет возвращаться в "Челси" после окончания своей аренды.
В 2021 году "Челси" заплатил "Интеру" 97.5 млн. фунтов за Лукаку, однако уже после одного сезона на "Стэмфорд Бридж" Ромелу вернулся в итальянский клуб.
И хотя этот сезон складывается непросто для Лукаку, который забил лишь один гол в Серии А, 29-летний бельгиец связывает свое будущее с "Интером".
"Я поговорил с "Челси" насчет своих отношений с тренером, и я решил вернуться в "Интер". Все случилось очень быстро, и я счастлив здесь".
"Я надеюсь остаться в "Интере", для меня "Интер" — это все. Но нам нужно договориться с "Челси", — цитирует Лукаку Sky Sports.
01.01.2023 18:00
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Nov 22, 2021 — Директор «Челси» Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером года по версии итальянского издания Tuttosport.
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>>Я надеюсь остаться в "Интере", для меня "Интер" — это все
Именно поэтому ты бросил Интер и побежал ради бабла в Челси.
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Развод десятилетия.
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