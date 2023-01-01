Лукаку не хочет возвращаться в "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что не хочет возвращаться в "Челси" после окончания своей аренды.

В 2021 году "Челси" заплатил "Интеру" 97.5 млн. фунтов за Лукаку, однако уже после одного сезона на "Стэмфорд Бридж" Ромелу вернулся в итальянский клуб.

И хотя этот сезон складывается непросто для Лукаку, который забил лишь один гол в Серии А, 29-летний бельгиец связывает свое будущее с "Интером".

"Я поговорил с "Челси" насчет своих отношений с тренером, и я решил вернуться в "Интер". Все случилось очень быстро, и я счастлив здесь".

"Я надеюсь остаться в "Интере", для меня "Интер" — это все. Но нам нужно договориться с "Челси", — цитирует Лукаку Sky Sports.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 18:00

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  1. ruchinski 01.01.2023 18:19 # ruchinski
    Nov 22, 2021 — Директор «Челси» Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером года по версии итальянского издания Tuttosport.

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  2. suddenly 01.01.2023 18:14 # suddenly
    >>Я надеюсь остаться в "Интере", для меня "Интер" — это все

    Именно поэтому ты бросил Интер и побежал ради бабла в Челси.

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  3. empry 01.01.2023 18:02 # empry
    Развод десятилетия.

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