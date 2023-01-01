Лукаку не хочет возвращаться в "Челси"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что не хочет возвращаться в "Челси" после окончания своей аренды.

В 2021 году "Челси" заплатил "Интеру" 97.5 млн. фунтов за Лукаку, однако уже после одного сезона на "Стэмфорд Бридж" Ромелу вернулся в итальянский клуб.



И хотя этот сезон складывается непросто для Лукаку, который забил лишь один гол в Серии А, 29-летний бельгиец связывает свое будущее с "Интером".



"Я поговорил с "Челси" насчет своих отношений с тренером, и я решил вернуться в "Интер". Все случилось очень быстро, и я счастлив здесь".



"Я надеюсь остаться в "Интере", для меня "Интер" — это все. Но нам нужно договориться с "Челси", — цитирует Лукаку Sky Sports.