Клопп "совершенно спокоен" насчет Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он "совершенно спокоен" насчет нападающего Дарвина Нуньеса.

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 1:3 над "Астон Виллой" в Премьер-Лиге, а Нуньес отметился рядом неиспользованных моментов.



Однако эти промахи не напрягают Клоппа, который верит, что с Дарвином, забившим девять голов в своих 20 матчах после перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов, все будет хорошо.



"Когда мы владеем мячом и делает на него передачу в правильный момент, его невозможно остановить. Нет такого защитника, который может настичь его в плане скорости".



"Я знаю о всех этих историях, и это нормально. Мы совершенно спокойны, и все будет хорошо. Он провел исключительный матч, мы победили 3:1, и только это имеет значение".



"Я в футболе не со вчера, и я повидал немало нападающих. Я знаю, что забивать в начале — это не так уж и важно. Есть так много гораздо более важных вещей. Тебе просто нужно сохранять спокойствие", — цитирует Клоппа Sky Sports.