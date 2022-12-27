Клопп "совершенно спокоен" насчет Нуньеса
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он "совершенно спокоен" насчет нападающего Дарвина Нуньеса.
Накануне "Ливерпуль" одержал победу 1:3 над "Астон Виллой" в Премьер-Лиге, а Нуньес отметился рядом неиспользованных моментов.
Однако эти промахи не напрягают Клоппа, который верит, что с Дарвином, забившим девять голов в своих 20 матчах после перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов, все будет хорошо.
"Когда мы владеем мячом и делает на него передачу в правильный момент, его невозможно остановить. Нет такого защитника, который может настичь его в плане скорости".
"Я знаю о всех этих историях, и это нормально. Мы совершенно спокойны, и все будет хорошо. Он провел исключительный матч, мы победили 3:1, и только это имеет значение".
"Я в футболе не со вчера, и я повидал немало нападающих. Я знаю, что забивать в начале — это не так уж и важно. Есть так много гораздо более важных вещей. Тебе просто нужно сохранять спокойствие", — цитирует Клоппа Sky Sports.
27.12.2022 18:00
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Клопп совершенно спокоен, как и Владимир Владимирович. Как и все мы, в-общем-то
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портовые сучки испугались нашей покупки Холанда и в ответ впопыхах купили себе дауна, который им случайно отгрузил в ЛЧ. При этом если КОРОЛИ вели Эрлинга практически с момента его рождения, то у лузерпуков был чисто паник бай первого попавшегося под руку футболиста: трансфер для болельщиков, чтоб те перед сезоном сразу не унывали и верили во вставание своего недоклуба со страпона. тупая скузня такая тупая)
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