Конте: "У меня ноль сомнений насчет Кейна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что у него было "ноль сомнений" насчет настроя нападающего Харри Кейна на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда".

Несмотря на потрясение, пережитое на ЧМ-2022 со сборной Англии, Кейн вышел в стартовом составе "Тоттенхэма" на матч против "Брентфорда" на Boxig Day.



Именно с гола Кейна начался камбэк "шпор", и после ничьей 2:2 Конте выразил свою поддержку Харри, которого домашние болельщики освистывали весь матч.



"У меня ноль сомнений насчет мастерства Харри, его настроя, его отношения к каждому матчу и каждой тренировке".



"Бесспорно, это странная ситуация для него. Он очень хорошо выступил на Чемпионате Мира, но совершил роковой промах при исполнении пенальти в четвертьфинале".



"Таков футбол — у тебя могут быть позитивные и негативные моменты, но если ты силен духом, если ты игрок топ-уровня, тогда ты должен отметать негатив в сторону, и я думаю, Харри сделал это".



"Сегодня он играл за "Тоттенхэм", а не за сборную Англии. Это нормально, что фанаты старались создать проблему, но лишь потому, что он играл за "Тоттенхэм" против "Брентфорда".



"Вы не представляете, как это бывает в Италии! Когда игроки выступают за сборную, они могут быть лучшими в глазах людей, но когда они выходят на матчи лиги, фанаты стараются испортить их игру".



"Это происходит лишь потому, что игрок является соперником, который может навредить твоей команде. Ничего личного", — цитирует Конте Sky Sports.