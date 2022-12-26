Конте признался, что ему было "странно" наблюдать за противостоянием Льориса и Кейна

Харри Кейн и Уго Льорис Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что ему было сложно наблюдать за противостоянием своих игроков Уго Льориса и Харри Кейна на Чемпионате Мира в Катаре.

В четвертьфинальном матче ЧМ-2022 между сборными Англии и Франции Кейн дважды исполнял пенальти в ворота Льориса.

Во втором случае Кейн промахнулся, предопределив поражение 1:2 и вылет англичан с турнира. Наблюдать за этим со стороны Конте было непросто.

"Было очень странно наблюдать это во время матча, потому что с одной стороны у меня был Уго, а с другой стороны у меня был Харри. Если честно, непросто видеть, как два партнера по команде сходятся при пенальти. Думаю, для игроков это было очень странно, когда вы привыкли жить вместе каждый день и быть в одном клубе".

"Твой голкипер противостоит твоему нападающему дважды. Это очень странно. Но затем я сказал: "Ладно, это уже случилось". Я получил удовольствие от матча, потому что то был хороший матч, один из лучших на Чемпионате Мира", — цитирует Кейна The Guardian.


Метки Кейн, Конте, Льорис, сборная Англии, сборная Франции, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 10:00

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  1. breadpeat 26.12.2022 10:13 # breadpeat
    согласен, можно было не брать их на ЧМ.. тоже самое один хрен получилось бы

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