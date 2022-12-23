Каррагер: "Нуньес — необработанный бриллиант"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "красных" Дарвина Нуньеса "необработанным бриллиантом".
В матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Сити" Нуньес отдал результативную передачу на Мохамеда Салаха, а также отметился несколькими упущенными моментами.
После поражения "Ливерпуля" со счетом 3:2 Каррагер отметил высокую скорость Дарвина, но признал, что 23-летнему уругвайцу нужно много работать над собой.
"Он необработанный бриллиант. У него никогда не бывает спокойного матча — он либо забивает, либо упускает ряд моментов".
"Он не самый техничный игрок в плане завершающего удара. Он пытается порвать сетку, и ему определенно нужно над кое-чем поработать. Но ты бы не хотел играть против него, обладающего такой скоростью", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
23.12.2022 08:00
Просмотров: 283
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
*неогранённый алмаз
(ответить)
нуньес - это обработанный системой пищеварения бриллиант. какуля, в общем.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий