Каррагер: "Нуньес — необработанный бриллиант"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "красных" Дарвина Нуньеса "необработанным бриллиантом".

В матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Сити" Нуньес отдал результативную передачу на Мохамеда Салаха, а также отметился несколькими упущенными моментами.



После поражения "Ливерпуля" со счетом 3:2 Каррагер отметил высокую скорость Дарвина, но признал, что 23-летнему уругвайцу нужно много работать над собой.



"Он необработанный бриллиант. У него никогда не бывает спокойного матча — он либо забивает, либо упускает ряд моментов".



"Он не самый техничный игрок в плане завершающего удара. Он пытается порвать сетку, и ему определенно нужно над кое-чем поработать. Но ты бы не хотел играть против него, обладающего такой скоростью", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.