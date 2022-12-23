Каррагер: "Нуньес — необработанный бриллиант"

Дарвин Нуньес Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал нападающего "красных" Дарвина Нуньеса "необработанным бриллиантом".

В матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Сити" Нуньес отдал результативную передачу на Мохамеда Салаха, а также отметился несколькими упущенными моментами.

После поражения "Ливерпуля" со счетом 3:2 Каррагер отметил высокую скорость Дарвина, но признал, что 23-летнему уругвайцу нужно много работать над собой.

"Он необработанный бриллиант. У него никогда не бывает спокойного матча — он либо забивает, либо упускает ряд моментов".

"Он не самый техничный игрок в плане завершающего удара. Он пытается порвать сетку, и ему определенно нужно над кое-чем поработать. Но ты бы не хотел играть против него, обладающего такой скоростью", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 23.12.2022 08:16 # shakur
    *неогранённый алмаз

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  2. true-manc 23.12.2022 08:09 # true-manc
    нуньес - это обработанный системой пищеварения бриллиант. какуля, в общем.

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