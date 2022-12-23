Уэбб призывает бывших игроков становиться рефери
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб призвал бывших игроков становиться рефери Премьер-Лиги.
С недавних пор Уэбб занимается улучшением стандартов судейства в Премьер-Лиге, а также Ховард думает о том, где его организация сможет брать свежую кровь.
"Мы должны подумать, как мы сможем вовлекать других людей в профессию. Нам всегда было сложно вовлекать бывших игроков, но я уверен, кто-нибудь из них захочет стать первопроходцем".
"Я не ожидаю, что за эту работу возьмутся игроки, которые выступали на очень высоком уровне и имеют другие возможности. Но если кто-нибудь провел достойную игровую карьеру и хорошо понимает игру... Думаю, шансы есть. Мы бы искренне приняли их", — цитирует Уэбба The Guardian.
23.12.2022 07:00
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Уэбб призывает бывших игроков МЮ становиться рефери
Источник: http://fapl.ru/posts/97514/
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