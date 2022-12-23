Уэбб призывает бывших игроков становиться рефери

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб призвал бывших игроков становиться рефери Премьер-Лиги.

С недавних пор Уэбб занимается улучшением стандартов судейства в Премьер-Лиге, а также Ховард думает о том, где его организация сможет брать свежую кровь.

"Мы должны подумать, как мы сможем вовлекать других людей в профессию. Нам всегда было сложно вовлекать бывших игроков, но я уверен, кто-нибудь из них захочет стать первопроходцем".

"Я не ожидаю, что за эту работу возьмутся игроки, которые выступали на очень высоком уровне и имеют другие возможности. Но если кто-нибудь провел достойную игровую карьеру и хорошо понимает игру... Думаю, шансы есть. Мы бы искренне приняли их", — цитирует Уэбба The Guardian.


Метки рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2022 07:00

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