Уэбб призывает бывших игроков становиться рефери

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб призвал бывших игроков становиться рефери Премьер-Лиги.

С недавних пор Уэбб занимается улучшением стандартов судейства в Премьер-Лиге, а также Ховард думает о том, где его организация сможет брать свежую кровь.



"Мы должны подумать, как мы сможем вовлекать других людей в профессию. Нам всегда было сложно вовлекать бывших игроков, но я уверен, кто-нибудь из них захочет стать первопроходцем".



"Я не ожидаю, что за эту работу возьмутся игроки, которые выступали на очень высоком уровне и имеют другие возможности. Но если кто-нибудь провел достойную игровую карьеру и хорошо понимает игру... Думаю, шансы есть. Мы бы искренне приняли их", — цитирует Уэбба The Guardian.