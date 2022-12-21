Конте надеется, что промах с пенальти не будет преследовать Кейна
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте надеется, что его нападающий Харри Кейн не будет зацикливаться на своей роковой осечке при исполнении пенальти за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.
На ЧМ-2022 Кейн догнал лучшего бомбардира англичан все времен в лице Уэйна Руни (по 53 гола), но не смог избавить свою сборную от поражения 1:2 в 1/4 финала против Франции, промахнувшись при исполнении пенальти в концовке.
Харри должен вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм" в матче против "Брентфорда" на Boxing Day, и Конте ожидает, что его бомбардир оставит пережитое разочарование позади.
"Уго (Льорис) проиграл финал, но вместо этого Кути (Кристиан Ромеро) выиграл финал".
"Что касается Харри, то он не реализовал пенальти, но я думаю, он очень хорошо выступил на Чемпионате Мира".
"Они определено должны постараться отложить в сторону этот опыт", — цитирует Конте Evening Standard.
21.12.2022 22:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/96813/
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