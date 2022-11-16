Кейн нацелен на "Золотую бутсу" в Катаре

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что хочет завоевать "Золотую бутсу" на Чемпионате Мира в Катаре.

На предыдущем Чемпионате Мира, который проходил в России, именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира.



В преддверии ЧМ-2022 Харри выразил надежду повторить это достижение, потому что завоевание "Золотой бутсы" будет означать, что сборная Англии хорошо выступила на турнире.



"Это не самая главная вещь, на которую я нацелен, но я знаю, что завоевание "Золотой бутсы" стало бы хорошей вещью для команды... Хорошим бонусом".



"Я взволнован, потому что Чемпионат Мира — это особенное событие. Думаю, для большинства профессиональных футболистов это крупнейший турнир, на котором ты можешь выступить, и мне уже повезло поучаствовать на одном из них. То был один из лучших опытов в моей жизни", — цитирует Кейна Daily Mirror.