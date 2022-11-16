Кейн нацелен на "Золотую бутсу" в Катаре

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что хочет завоевать "Золотую бутсу" на Чемпионате Мира в Катаре.

На предыдущем Чемпионате Мира, который проходил в России, именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира.

В преддверии ЧМ-2022 Харри выразил надежду повторить это достижение, потому что завоевание "Золотой бутсы" будет означать, что сборная Англии хорошо выступила на турнире.

"Это не самая главная вещь, на которую я нацелен, но я знаю, что завоевание "Золотой бутсы" стало бы хорошей вещью для команды... Хорошим бонусом".

"Я взволнован, потому что Чемпионат Мира — это особенное событие. Думаю, для большинства профессиональных футболистов это крупнейший турнир, на котором ты можешь выступить, и мне уже повезло поучаствовать на одном из них. То был один из лучших опытов в моей жизни", — цитирует Кейна Daily Mirror.


Метки Золотая бутса, Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 16.11.2022 12:16 # true-manc
    КОРОЛЬ Эрлинг Холанд снова обоссыт харю кейна

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  2. narcot 16.11.2022 12:10 # narcot
    эта сборная с физруком у руля не забьёт больше 7 голов в сумме. какая бутса? ору

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  3. slavaukraine 16.11.2022 12:03 # slavaukraine
    Так и будет, главное без травм.

    Из группы выйдут Англия и Иран

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