Гордон близок к новому контракту с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон близок к подписанию нового долгосрочного контракта со своим клубом.

Минувшим летом к Гордону существовал серьезный интерес со стороны "Челси" и "Тоттенхэма", причем "синие" даже сделали предложение в 45 миллионов фунтов о покупке Энтони.



Однако главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард совершенно не намерен расставаться с Гордоном, который сыграл ключевую роль в спасении "ирисок" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



По информации The Telegraph, сейчас "Эвертон" и Гордон обсуждают последние детали сделки, заключение которой должно охладить пыл других клубов в преддверии зимнего трансферного окна.



На "Гудисон Парк" также надеются, что новый контракт поможет 21-летнему англичанину, забившему три гола в этом сезоне, вернуться в свою лучшую форму после невыразительных последних месяцев.