"Астон Вилла" готова побороться за Фелиша
"Астон Вилла" готова предпринять амбициозную попытку приобрести нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Фелиш не имеет твердого места в стартовом составе "Атлетико" и перестал ладить со своим главным тренером Диего Симеоне.
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Мартин уже подтвердил, что его клуб открыт к предложениям насчет 23-летнего португальца в январе.
Жоау сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", однако The Athletic называет "Астон Виллу" в качестве еще одного претендента на Фелиша.
Владельцам "Виллы" никогда было не занимать амбиций, и сейчас они готовы это продемонстрировать, заодно поддержав своего нового главного тренера Унаи Эмери.
В то же время испанская газета Marca утверждает, что фаворитом в борьбе за Фелиша является "Арсенал".
12.12.2022 19:00
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