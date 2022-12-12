"Астон Вилла" готова побороться за Фелиша

"Астон Вилла" готова предпринять амбициозную попытку приобрести нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Фелиш не имеет твердого места в стартовом составе "Атлетико" и перестал ладить со своим главным тренером Диего Симеоне.



Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Мартин уже подтвердил, что его клуб открыт к предложениям насчет 23-летнего португальца в январе.



Жоау сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал", однако The Athletic называет "Астон Виллу" в качестве еще одного претендента на Фелиша.



Владельцам "Виллы" никогда было не занимать амбиций, и сейчас они готовы это продемонстрировать, заодно поддержав своего нового главного тренера Унаи Эмери.



В то же время испанская газета Marca утверждает, что фаворитом в борьбе за Фелиша является "Арсенал".