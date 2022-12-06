"Атлетико" подтвердил свою готовность продать Фелиша
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил, что его клуб открыт к продаже нападающего Жоау Фелиша в январе.
Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" рассматривает Фелиша на замену Криштиану Роналду, контракт с которым был расторгнут "по обоюдному согласию сторон".
Также Жоау сватают в "Челси", испытывающий проблемы с забитыми голами, и "Арсенал", который на несколько месяцев лишился Габриэля Жезуса, перенесшего операцию на колене.
В этом сезоне Фелиш совершенно перестал ладить с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне, поэтому Хиль Мартин допускает продажу 23-летнего португальца в январе.
"Жоау Фелиш — игрок топ-уровня, но учитывая его отношения с Симеоне и его игровое время... Мы чувствуем, что имеет смысл рассмотреть возможные предложения о его продаже".
"Я был бы счастлив, чтобы Жоау продолжил выступать за нас, но ситуация такая, какая она есть", — сообщил Хиль Мартин TVE.
06.12.2022 23:00
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