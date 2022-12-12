Каррагер: "Англия была лучшей командой в Катаре"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал сборную Англии лучшей командой на Чемпионате Мира в Катаре.

Англичане завершили выступление на ЧМ-2022, проиграв в четвертьфинале Франции со счетом 1:2, однако Каррагер считает, что подопечные Гарета Саутгейта заслужили похвалу своей игрой.



"У людей будет естественное искушение поместить команду Гарета Саутгейта в один ряд с командами Бобби Робсона в Италии в 90-м и Терри Венейблса на Евро-96 в качестве галантных неудачников".



"Давайте не будем этого делать. Команда Саутгейта не относится к этой компании, и это главный комплимент, что я могу им сделать. Эта сборная Англии не была андердогом и расценивалась фаворитом наряду с действующими чемпионами".



"Эта сборная Англии покидает турнир, по итогам пяти матчей выступив в Катаре лучше, чем какая-либо другая команда. Они были реальным претендентом на победу. С этим можно спорить, но они должны были пройти весь путь".



"Франция одержала победу благодаря моментам — благодаря потрясающему дальнему удару и благодаря прострелу Антуана Гризманна, с которым должна справляться любая оборона в мире".



"Затем Англия не реализовала пенальти. Сравняй Харри Кейн счет во второй раз, это бы обеспечило Англии психологическое преимущество на экстра-таймы", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.