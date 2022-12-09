Беллингем скажет "Боруссии", что хочет уйти

После возвращения с Чемпионата Мира в Катаре полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем скажет своему клубу, что хочет уйти.

19-летний Беллингем блестяще выступает на ЧМ-2022, только повысив и без того огромный уровень интереса топ-клубов к своей персоне.



Фаворитами в борьбе за Джуда считаются "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал", хотя президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи сказал, что его клуб тоже хочет заполучить экс-игрока "Бирмингема".



По информации Bild, сам Беллингем чувствует, что готов сделать шаг вперед в своей карьере, и после ЧМ-2022 Джуд скажет об этом "Боруссии", чем даст клубу из Дортмунда время подготовиться к расставанию с ним.



Немецкое издание добавляет, что "Боруссия" постарается выручить за Беллингема 130 миллионов фунтов следующим летом, что стало бы трансферным рекордом для Премьер-Лиги, если Джуд вернется на родину.