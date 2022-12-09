Королевская семья Катара не будет покупать "Ливерпуль"

Королевская семья Катара не заинтересована в приобретении "Ливерпуля".

Как известно, в прошлом месяце владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group подтвердила свою готовность продать мерсисайдский клуб целиком или частично.



На фоне этого появились слухи, что королевская семья Катара, которой принадлежит ПСЖ, является серьезным претендентом на покупку "Ливерпуля" у FSG.



Однако осведомленные источники сообщили ESPN, что данная информация не соответствует действительности и что шейх Джоан Аль Тани, глава олимпийского комитета Катара, не вступал в переговоры с FSG.



Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, который является эмиром Катара, сосредоточен на развитии ПСЖ через Qatar Sports Investments, вдобавок правила УЕФА не позволят выступать в Лиге Чемпионов двум клубам, которые имеют одного владельца.



Добавим, 11 лет назад ПСЖ обошелся QSI в 50 миллионов евро. Сейчас клуб с "Парк де Пренс" оценивается в 4 млрд. евро.