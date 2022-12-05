"Аль-Наср" сделал роскошное предложение Роналду

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду действительно получил роскошное предложение из Саудовской Аравии, и пока что это лучшее в финансовом отношении предложение из имеющихся у него на руках.

Вопреки информации Marca, Sky Sports утверждает, что Роналду пока не согласился на переезд в Саудовскую Аравию с 1 января.



Однако местный клуб "Аль-Наср" действительно находится среди клубов, проявивших интерес к Криштиану, причем саудиты уже выдвинули свое предложение 37-летнему португальцу.



"Аль-Наср" выразил готовность платить Роналду по 200,000 миллионов евро (172 млн. фунтов) в год и ожидает получить ответ от Криштиану после Чемпионата Мира в Катаре.



Добавим, Роналду доступен свободным агентом после того, как он и "Юнайтед" расторгли свой контракт "по обоюдному согласию сторон".