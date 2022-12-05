"Аль-Наср" сделал роскошное предложение Роналду
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду действительно получил роскошное предложение из Саудовской Аравии, и пока что это лучшее в финансовом отношении предложение из имеющихся у него на руках.
Вопреки информации Marca, Sky Sports утверждает, что Роналду пока не согласился на переезд в Саудовскую Аравию с 1 января.
Однако местный клуб "Аль-Наср" действительно находится среди клубов, проявивших интерес к Криштиану, причем саудиты уже выдвинули свое предложение 37-летнему португальцу.
"Аль-Наср" выразил готовность платить Роналду по 200,000 миллионов евро (172 млн. фунтов) в год и ожидает получить ответ от Криштиану после Чемпионата Мира в Катаре.
Добавим, Роналду доступен свободным агентом после того, как он и "Юнайтед" расторгли свой контракт "по обоюдному согласию сторон".
05.12.2022 17:00
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какое же дно
самое прикольное, что скюмо6ляди всё равно будут кукарекать, будто гейналду > глиномесси)
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