"Аль-Наср" сделал роскошное предложение Роналду

Криштиану Роналду Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду действительно получил роскошное предложение из Саудовской Аравии, и пока что это лучшее в финансовом отношении предложение из имеющихся у него на руках.

Вопреки информации Marca, Sky Sports утверждает, что Роналду пока не согласился на переезд в Саудовскую Аравию с 1 января.

Однако местный клуб "Аль-Наср" действительно находится среди клубов, проявивших интерес к Криштиану, причем саудиты уже выдвинули свое предложение 37-летнему португальцу.

"Аль-Наср" выразил готовность платить Роналду по 200,000 миллионов евро (172 млн. фунтов) в год и ожидает получить ответ от Криштиану после Чемпионата Мира в Катаре.

Добавим, Роналду доступен свободным агентом после того, как он и "Юнайтед" расторгли свой контракт "по обоюдному согласию сторон".


Метки Аль-Наср, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2022 17:00

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  1. narcot 05.12.2022 17:08 # narcot
    какое же дно

    самое прикольное, что скюмо6ляди всё равно будут кукарекать, будто гейналду > глиномесси)

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