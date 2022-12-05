Светская хроника за понедельник
"Манчестер Юнайтед" может переключиться с Коди Гакпо на Рафаэля Леау. Антонио Конте хочет заманить Йошко Гвардиола в "Тоттенхэм". У Микеля Артеты есть 50 миллионов фунтов на зимние трансферы. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" готов купить Коди Гакпо в январе, а ПСВ готов отпустить свою звезду за 50 миллионов фунтов. (The Sun)
Из-за дороговизны Гакпо "Юнайтед" может переключиться на Рафаэла Леау из "Милана". (Daily Mirror)
Леау, Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Эндрик из "Палмейраса" являются целями для "Реала". (Sport)
"Атлетико" надеется, что своей игрой на ЧМ-2022 нападающий Жоау Фелиш, вызывающий интерес у "Юнайтед", увеличит свою трансферную стоимость. (Marca)
Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду пока не решил, примет ли он предложение от "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. (Daily Mirror)
Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид хочет перебраться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Юнайтед" и "Челси". (The Sun)
Нападающий "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку обойдется "Челси" в 60 млн. фунтов. (Nicolo Schira)
Полузащитник "Аякса" Мохаммед Кудус открыт к переезду в Премьер-Лигу, однако побороться за ганца готова "Барселона". ( The Sun)
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте надеется приобрести защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Corriere dello Sport)
"Тоттенхэм" поспорит с "Астон Виллой", "Фулхэмом" и "Интером" за полузащитника "Барселоны" Франка Кесси. (Mundo Deportivo)
Наставник "Арсенала" Микель Артета сможет потратить 50 млн. фунтов в январе, однако "канониры" не планируют покупать нападающего, несмотря на травму Габриэля Жезуса. (Football Insider)
"Арсенал" интересуется вингером "Реала" Марко Асенсио. (Calciomercato)
"Барселона" хочет полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, но опасается, что 25-летний бельгиец уже определился со следующим клубом. (Marca)
Другое
Принадлежащий "Челси" нападающий Ромелу Лукаку отменил свои каникулы после провального для сборной Бельгии и себя лично выступления на ЧМ-2022. (Daily Mirror)
Экс-защитник "Юнайтед" Патрис Эвра "лайкнул" сообщение в инстаграме с плачущим Луисом Суаресом насчет вылета сборной Уругвая с ЧМ-2022. (Daily Mail)
Бывший наставник "Лидса" Марсело Бьелса может возглавить сборную Уругвая. (TyC Sports)
Владелец "Челси" Тодд Бели хочет найти более просторный стадион для женской команды "синих". (Daily Mail)
Во время ограбления особняка вингера "Челси" Рахима Стерлинга были украдены часы за 300,000 фунтов. (The Sun)
Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано расстался со своей женой через 24 дня после свадьбы. (The Sun)
Феминистки запустили петицию по переименованию "Манчестер Юнайтед" в "Персончестер Юнайтед", потому что нынешнее название клуба с "Олд Траффорд" содержит слово "man", что делает его сексистским. (Change.org)
05.12.2022 14:00
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