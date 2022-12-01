Райс считает, что другие сборные должны бояться Англии

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс считает, что другие сборные на Чемпионате Мира в Катаре должны бояться англичан.

Выиграв Группу B, англичане вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, где теперь сыграют с Сенегалом, однако амбиции Райса простираются гораздо дальше.



Деклан хочет выиграть турнир и встать в один ряд с другими элитными сборными.



"Другие команды будут смотреть на нас и на мастерство наших игроков, и почему они не должны бояться нас? Если вы посмотрите на нашу атаку, то там есть игроки мирового уровня, россыпь невероятных талантов. Да и во всей команде — у нас игроки, которые выигрывали крупнейшие трофеи".



"Мы являемся одной из лучших команд здесь, и нам нужно доказать это на поле. Команды вроде Франции выигрывали Чемпионат Мира, делая это стабильно. Теперь мы хотим изменить это".



"Мы хотим доказать, что заслуживаем быть в их числе. Мы здесь не для того, чтобы довольствоваться участием в 1/8 финала. Мы хотим пройти весь путь", — цитирует Райса Sky Sports.