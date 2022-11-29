Кафу не понимает, почему Трент не играет в Катаре

Легенда бразильского футбола Кафу выразил недоумение, почему правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не играет за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

Как и в двух первых матчах на турнире, Александер-Арнольду не нашлось места в стартовом составе англичан против Уэльса во вторник вечером.



Кафу не понимает, почему так происходит, и не считает упреки насчет игры Трента в обороне справедливыми.



"Я не понимаю, почему (Трент не играет в Катаре). У него есть все: техника, дриблинг, скорость, но каждый раз одна и та же история: они говорят, что ты недостаточно хорошо обороняешься, и ты остаешься вне игры".



"Некоторые привыкли говорить то же самое про Роберто Карлоса и меня, но мне кажется, мы кое-что выиграли. К сожалению, в наши дни крайние защитники чересчур похожи на роботов: они принимают мяч, пасуют и бегут. Я не вижу никаких движений без мяча и игры в стенку", — сообщил Кафу Gazzetta dello Sport.