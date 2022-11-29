Адамс: "Я бы остановил Кейна в Катаре с сигарой в зубах"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс заявил, что он смог бы остановить капитана сборной Англии Харри Кейна "с сигарой в зубах", если бы был защитником соперника.

Завоевав "Золотую бутсу" на предыдущем Чемпионате Мира, в Катаре Кейн до сих пор не открыл счет своим голам и матч против США провел откровенно невыразительно.



Адамс чувствует, что Кейн перестал играть как форвард, чересчур увлекаясь розыгрышем мяча и отходами в глубину поля.



"Если честно, будь я защитником на этом Чемпионате Мира, я был бы абсолютно счастлив играть против Харри Кейна".



"Он не открывается у тебя за спиной и не пытается обыгрывать тебя. Он является связующим игроком, который опускается все глубже и глубже за мячом".



"Людям может показаться, что я несправедлив к Харри, ведь я также говорил, что нужно забрать у него капитанскую повязку и передать ее Деклану Райсу, Но дело совершенно не в этом. Отношения "Арсенала" и "Тоттенхэма" здесь тоже не при чем".



"Нами нужен Харри Кейн, он один из лучших нападающих в мире, и его результативность говорит сама за себя, но будь я центральным защитником в Катаре, я бы мог играть с сигарой в зубах против него", — сообщил Адамс The Sun.