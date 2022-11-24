Мбаппе может заменить Роналду в "Юнайтед"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может заменить Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" задумывался о приглашении нападающего и раньше, однако теперь "красные дьяволы" вынуждены форсировать свои планы.
Дело в том, "Юнайтед" пришлось отказаться от услуг Роналду. Своим скандальным интервью Криштиану не оставил клубу иного выбора, кроме как расторгнуть его контракт на текущей неделе.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в качестве замены 37-летнему португальцу "Юнайтед" рассматривает как раз Мбаппе, у которого не все гладко в отношениях с ПСЖ.
Сообщается, что "Юнайтед" готовы заплатить ПСЖ свыше 150 миллионов фунтов за Мбаппе. Кроме того, "дьяволы" — один из немногих клубов, которые могут потянуть зарплату Килиана в размере 500,000 фунтов в неделю.
Источник называет Мбаппе "приобретением мечты" для "Юнайтед", однако пока неясно, насколько привлекательно для 23-летнего француза выглядит клуб с "Олд Траффорд".
24.11.2022 06:00
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Милльён в неделю и збс
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