Мбаппе может заменить Роналду в "Юнайтед"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может заменить Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" задумывался о приглашении нападающего и раньше, однако теперь "красные дьяволы" вынуждены форсировать свои планы.



Дело в том, "Юнайтед" пришлось отказаться от услуг Роналду. Своим скандальным интервью Криштиану не оставил клубу иного выбора, кроме как расторгнуть его контракт на текущей неделе.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в качестве замены 37-летнему португальцу "Юнайтед" рассматривает как раз Мбаппе, у которого не все гладко в отношениях с ПСЖ.



Сообщается, что "Юнайтед" готовы заплатить ПСЖ свыше 150 миллионов фунтов за Мбаппе. Кроме того, "дьяволы" — один из немногих клубов, которые могут потянуть зарплату Килиана в размере 500,000 фунтов в неделю.



Источник называет Мбаппе "приобретением мечты" для "Юнайтед", однако пока неясно, насколько привлекательно для 23-летнего француза выглядит клуб с "Олд Траффорд".