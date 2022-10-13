Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои матчи в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию их анонс.

БУДЕ-ГЛИМТ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция



Неделю назад "Арсенал" уверенно разобрался с "Буде-Глимт" дома, одержав победу 3:0. С тех пор "канониры" успели взять верх в Премьер-Лиге над "Ливерпулем" со счетом 3:2.



Тем не менее, "Буде-Глимт", чемпион Норвегии двух последних сезонов, имеет в своем активе четыре очка и, наверняка, надеется дать бой команде Микеля Артеты у себя дома.



- "Буде-Глимт" рискует проиграть два матча в еврокубках подряд в течение одного сезона впервые с сентября 1996.



- "Арсенал" не проигрывает норвежским командам уже три матча еврокубков кряду (2 победы, 1 ничья).



- "Буде-Глимт" выиграл все 14 последних домашних матчей в еврокубках.



- "Арсенал" проиграл только один из 14 последних выездных матчей в Лиге Европы (10 побед, 3 ничьи).



- Нападающий "Арсенала" забил четыре гола в четырех последних матчах Лиги Европы, если выходил в стартовом составе.



"Арсенал" оставил дома нападающего Габриэля Жезуса, который получил травму головы против "Ливерпуля". Также вне игры Александр Зинченко, Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ОМОНИЯ 22:00 Онлайн-трансляция



На прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" пропустил первым против "Омонии", но все же вернулся с Кипра с победой — 2:3.



Прямо сейчас "красные дьяволы" располагаются на втором месте в Группе E, набрав шесть очков — на три меньше, чем у "Реал Сосьедад". "Омония" на дне с нулем баллов.



- "Юнайтед" проиграл оба своих последних домашних матча в еврокубках — против "Атлетико" и "Реал Сосьедад".



- Команды с Кипра не одержали ни одной победы в восьми выездах в Англию в рамках еврокубков (2 ничьи, 6 поражений), пропустив в них 27 голов.



- "Омония" не знает побед уже 17 выездных матчей кряду в еврокубках.



- После своего европейского дебюта за "Юнайтед" в феврале 2016 нападающий Маркус Рэшфорд забил семь голов, выходя на замену. Это на пять больше любого его партнера по команде.



В этом матче "Юнайтед" будет лишен Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки, Донни Ван де Бека и Антони Мартиаля.