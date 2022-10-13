Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои матчи в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию их анонс.
БУДЕ-ГЛИМТ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция
Неделю назад "Арсенал" уверенно разобрался с "Буде-Глимт" дома, одержав победу 3:0. С тех пор "канониры" успели взять верх в Премьер-Лиге над "Ливерпулем" со счетом 3:2.
Тем не менее, "Буде-Глимт", чемпион Норвегии двух последних сезонов, имеет в своем активе четыре очка и, наверняка, надеется дать бой команде Микеля Артеты у себя дома.
- "Буде-Глимт" рискует проиграть два матча в еврокубках подряд в течение одного сезона впервые с сентября 1996.
- "Арсенал" не проигрывает норвежским командам уже три матча еврокубков кряду (2 победы, 1 ничья).
- "Буде-Глимт" выиграл все 14 последних домашних матчей в еврокубках.
- "Арсенал" проиграл только один из 14 последних выездных матчей в Лиге Европы (10 побед, 3 ничьи).
- Нападающий "Арсенала" забил четыре гола в четырех последних матчах Лиги Европы, если выходил в стартовом составе.
"Арсенал" оставил дома нападающего Габриэля Жезуса, который получил травму головы против "Ливерпуля". Также вне игры Александр Зинченко, Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ОМОНИЯ 22:00 Онлайн-трансляция
На прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" пропустил первым против "Омонии", но все же вернулся с Кипра с победой — 2:3.
Прямо сейчас "красные дьяволы" располагаются на втором месте в Группе E, набрав шесть очков — на три меньше, чем у "Реал Сосьедад". "Омония" на дне с нулем баллов.
- "Юнайтед" проиграл оба своих последних домашних матча в еврокубках — против "Атлетико" и "Реал Сосьедад".
- Команды с Кипра не одержали ни одной победы в восьми выездах в Англию в рамках еврокубков (2 ничьи, 6 поражений), пропустив в них 27 голов.
- "Омония" не знает побед уже 17 выездных матчей кряду в еврокубках.
- После своего европейского дебюта за "Юнайтед" в феврале 2016 нападающий Маркус Рэшфорд забил семь голов, выходя на замену. Это на пять больше любого его партнера по команде.
В этом матче "Юнайтед" будет лишен Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки, Донни Ван де Бека и Антони Мартиаля.
13.10.2022 15:00
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75,80,81 ЛЧ рекорд
сечете чмохи?
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Кто хотел подрочить,ловите.
https://www.instagram.com/p/Cjpyvh5MA0n/?igshid=N2Y5NTAwYTk=
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13.10.2022 14:26 #
lancerlancer1
Русня, это вы в реале такие крутые, а в интернете ниxуя не можете! (с) ххл
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13.10.2022 15:09 #
deman82
Закрой хайло падаль..
Источник: http://fapl.ru/posts/96122/?c=1#c7660531
все что нужно знать о русне)
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> Джек Грилиш - лидер в ЛЧ по ключевым передачам (у него 12 таких передач).
КОРОЛЬ!!!
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> Юрген Клопп:«В воскресенье на Энфилд приедет лучшая команда в мире…»
Это правда
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> Кевин де Брюйне отдал 9 ассистов в Премьер-Лиге. Больше, чем следующие два игрока в списке вместе взятые (Бернарду + Сака = 8).
ссытесь, чмохи???
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❗️Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которые Российская Федерация названа террористическим режимом
За - 99 делегатов. Удержался один. Это исторический результат! 🇺🇦
Главные моменты резолюции:
📍 Отмечается, что российский режим – террористический. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма.
📍 Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие! Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
📍 Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН - нелегальное, нет юридических оснований, почему они там находятся.
📍 Скорейшее создание международного трибунала.
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