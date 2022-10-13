Анонс матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Арсенал В четверг "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои матчи в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию их анонс.

БУДЕ-ГЛИМТ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция

Неделю назад "Арсенал" уверенно разобрался с "Буде-Глимт" дома, одержав победу 3:0. С тех пор "канониры" успели взять верх в Премьер-Лиге над "Ливерпулем" со счетом 3:2.

Тем не менее, "Буде-Глимт", чемпион Норвегии двух последних сезонов, имеет в своем активе четыре очка и, наверняка, надеется дать бой команде Микеля Артеты у себя дома.

- "Буде-Глимт" рискует проиграть два матча в еврокубках подряд в течение одного сезона впервые с сентября 1996.

- "Арсенал" не проигрывает норвежским командам уже три матча еврокубков кряду (2 победы, 1 ничья).

- "Буде-Глимт" выиграл все 14 последних домашних матчей в еврокубках.

- "Арсенал" проиграл только один из 14 последних выездных матчей в Лиге Европы (10 побед, 3 ничьи).

- Нападающий "Арсенала" забил четыре гола в четырех последних матчах Лиги Европы, если выходил в стартовом составе.

"Арсенал" оставил дома нападающего Габриэля Жезуса, который получил травму головы против "Ливерпуля". Также вне игры Александр Зинченко, Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ОМОНИЯ 22:00 Онлайн-трансляция

На прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" пропустил первым против "Омонии", но все же вернулся с Кипра с победой — 2:3.

Прямо сейчас "красные дьяволы" располагаются на втором месте в Группе E, набрав шесть очков — на три меньше, чем у "Реал Сосьедад". "Омония" на дне с нулем баллов.

- "Юнайтед" проиграл оба своих последних домашних матча в еврокубках — против "Атлетико" и "Реал Сосьедад".

- Команды с Кипра не одержали ни одной победы в восьми выездах в Англию в рамках еврокубков (2 ничьи, 6 поражений), пропустив в них 27 голов.

- "Омония" не знает побед уже 17 выездных матчей кряду в еврокубках.

- После своего европейского дебюта за "Юнайтед" в феврале 2016 нападающий Маркус Рэшфорд забил семь голов, выходя на замену. Это на пять больше любого его партнера по команде.

В этом матче "Юнайтед" будет лишен Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаки, Донни Ван де Бека и Антони Мартиаля.


Метки Арсенал, Буде-Глимт, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Омония

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 13.10.2022 16:11 # narcot
    Байден снова потерялся в воспоминаниях. На этот раз во время выступления в штате Колорадо он рассказал, что его сын Бо героически погиб в Ираке.

    Бо Байден действительно служил в Ираке с 2008 по 2009 года, но скончался спустя 6 лет от рака мозга

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  2. narcot 13.10.2022 16:06 # narcot
    Грефовские рекорды: Сбербанк за месяц закрыл больше 500 отделений. Это рекорд с 2006 года

    Санкции только на пользу

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  3. narcot-fake 13.10.2022 16:06 # narcot-fake
    Учения ОДКБ «Нерушимое братство» перенесли на более поздний срок, потому что Армения отказалась приезжать, а Кыргызстан — проводить их на своей территории

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  4. scrim 13.10.2022 15:35 # scrim
    Что хуже Среал или Чморселона?

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  5. hunter022 13.10.2022 15:27 # hunter022
    При попытке теракта на "Турецком потоке" были взяты диверсанты, несколько человек арестованы — Песков.

    (ответить)

  6. jirrort 13.10.2022 15:22 # jirrort
    Как же прав был Кобзон,когда публично назвал арсенал клубом пидорасов и шлюх.


    (с) Самир Насри

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  7. v-0987654321 13.10.2022 15:16 # v-0987654321
    75,80,81 ЛЧ рекорд

    сечете чмохи?

    (ответить)

  8. jirrort 13.10.2022 15:14 # jirrort
    Кто хотел подрочить,ловите.


    https://www.instagram.com/p/Cjpyvh5MA0n/?igshid=N2Y5NTAwYTk=

    (ответить)

  9. thegodfather 13.10.2022 15:10 # thegodfather
    13.10.2022 14:26 #
    lancerlancer1

    Русня, это вы в реале такие крутые, а в интернете ниxуя не можете! (с) ххл
    (ответить)

    13.10.2022 15:09 #
    deman82

    Закрой хайло падаль..

    Источник: http://fapl.ru/posts/96122/?c=1#c7660531



    все что нужно знать о русне)

    (ответить)

  10. true-manc 13.10.2022 15:03 # true-manc
    > Джек Грилиш - лидер в ЛЧ по ключевым передачам (у него 12 таких передач).

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  11. true-manc 13.10.2022 15:03 # true-manc
    > Юрген Клопп:«В воскресенье на Энфилд приедет лучшая команда в мире…»

    Это правда

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  12. true-manc 13.10.2022 15:02 # true-manc
    > Кевин де Брюйне отдал 9 ассистов в Премьер-Лиге. Больше, чем следующие два игрока в списке вместе взятые (Бернарду + Сака = 8).

    ссытесь, чмохи???

    (ответить)

  13. bembo 13.10.2022 15:01 # bembo
    &#10071;&#65039;Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которые Российская Федерация названа террористическим режимом

    За - 99 делегатов. Удержался один. Это исторический результат! &#127482;&#127462;

    Главные моменты резолюции:

    &#128205; Отмечается, что российский режим – террористический. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма.

    &#128205; Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие! Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.

    &#128205; Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН - нелегальное, нет юридических оснований, почему они там находятся.

    &#128205; Скорейшее создание международного трибунала.

    (ответить)

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