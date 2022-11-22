Роналду уходит из "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о расставании со своим нападающим Криштиану Роналду. Решение вступает в силу немедленно.
Вернувшись в "Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2021, Роналду стал лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в прошлом сезоне.
Однако Криштиану не удалось поладить с новым главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, которого он обвинил в неуважении в своем недавнем интервью Пирсу Моргану.
В том скандальном интервью Роналду сделал несколько других обидных для "дьяволов" заявлений, чем практически сжег мосты и поставил точку в своей карьере на "Олд Траффорд".
И вот сейчас "Юнайтед" лишь официально подтвердил то, что и так было понятно, причем 37-летний португалец уходит из клуба "по обоюдному согласию сторон". Предполагается, что ветеран не получит никакой компенсации за расторжение своего контракта.
"Каждый в "Манчестер Юнайтед" сохраняет концентрацию на дальнейшем развитии команды при Эрике Тен Хаге и на совместной работе для достижения успеха на поле", — говорится в заявлении "дьяволов" с благодарностью уходящему игроку.
Добавим, что контракт Роналду, забившего 145 голов в 346 матчах за "Юнайтед", истекал в конце этого сезона и предусматривал опцию продления на 12 месяцев.
22.11.2022 21:00
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Наконец-то разродились и вышвырнули. И зачем надо было ждать, чтобы он насрал в душу клубу и большинству фанатов?
Надеюсь, сейчас будет в сборной тянуть одеяло на себя, как никогда, и обосрётся вместе с ней.
Ну посмотрим теперь, кому он окажется нужен, а то в интервью заливал, что очередь за ним из топчиков.
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Если вы не поняли, то я не шутил, братишки
(ответить)
Если скинуть гейбою на карту 100 рублей, он поставит на аву вагину своей матери.
Источник: http://fapl.ru/posts/96646/?c=1#c7671300
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https://youtu.be/zpn-UE6yIO4
Уважуха, УГО УГО УГО!!!
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Самый тупой трансфер эвер. Криштиано лучше бы своего агенты вздёрнул за такой переход.
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Все забыли, что в прошлогоднем МЮ он был лучшим игроком и начали поливать грязью и кричать, что надо уходить вовремя, уверен, Рон ещё пофеерит, а с учётом травмы Бензема Реал просто выиграл бы Джекпот, если бы вернул Рона даже на пол сезона
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Как же он себя облизывал при этом интервью.
Он наверное даже во время секса с женой Джорджиной, орёт: "Криштьянууууу"
Нарцисс, возомнивший себя более важным, чем клуб и результаты. Спасибо за всё, но уходить тоже нужно уметь вовремя.
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В Катаре останется чтоле
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"Предполагается, что ветеран не получит никакой компенсации за расторжение своего контракта"
Вот тут не верится.
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Легенда МЮ
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Ну 6ля, как же теперь скамчестер без своей метро иконы то?
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Кристиной была кристиной останешься...Уходить нужно во время и красиво,как это сделал Зизу,Дель Пьерро и другие легенды ...
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Единственный случай в истории футбола, когда игрок настолько более велик чем клуб, прям значительно. 500 млн подписчиков и 60 - такой разницы больше нигде нет и вряд ли будет. У жалкого пригородного клубешника за полтора сезона настолько пригорело, что все величие достается Роналду, что новый лысый тренеришка сделал все, чтобы выжить его. Лучший бомбардир прошлого сезона? Выгнать! Как говорится, сами сидим в гавне, и другим хорошо жить не дадим.
Ждем Роналду в столичной лондонской команде, может и поболеть можно будет.
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