Роналду уходит из "Юнайтед"

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" объявил о расставании со своим нападающим Криштиану Роналду. Решение вступает в силу немедленно.

Вернувшись в "Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2021, Роналду стал лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в прошлом сезоне.

Однако Криштиану не удалось поладить с новым главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, которого он обвинил в неуважении в своем недавнем интервью Пирсу Моргану.

В том скандальном интервью Роналду сделал несколько других обидных для "дьяволов" заявлений, чем практически сжег мосты и поставил точку в своей карьере на "Олд Траффорд".

И вот сейчас "Юнайтед" лишь официально подтвердил то, что и так было понятно, причем 37-летний португалец уходит из клуба "по обоюдному согласию сторон". Предполагается, что ветеран не получит никакой компенсации за расторжение своего контракта.

"Каждый в "Манчестер Юнайтед" сохраняет концентрацию на дальнейшем развитии команды при Эрике Тен Хаге и на совместной работе для достижения успеха на поле", — говорится в заявлении "дьяволов" с благодарностью уходящему игроку.

Добавим, что контракт Роналду, забившего 145 голов в 346 матчах за "Юнайтед", истекал в конце этого сезона и предусматривал опцию продления на 12 месяцев.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 22.11.2022 21:49 # sausage
    Наконец-то разродились и вышвырнули. И зачем надо было ждать, чтобы он насрал в душу клубу и большинству фанатов?
    Надеюсь, сейчас будет в сборной тянуть одеяло на себя, как никогда, и обосрётся вместе с ней.
    Ну посмотрим теперь, кому он окажется нужен, а то в интервью заливал, что очередь за ним из топчиков.

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  2. moneycity 22.11.2022 21:43 # moneycity
    Если вы не поняли, то я не шутил, братишки

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  3. moneycity 22.11.2022 21:42 # moneycity
    Если скинуть гейбою на карту 100 рублей, он поставит на аву вагину своей матери.

    Источник: http://fapl.ru/posts/96646/?c=1#c7671300

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  4. liverpo0ol 22.11.2022 21:42 # liverpo0ol
    https://youtu.be/zpn-UE6yIO4

    Уважуха, УГО УГО УГО!!!

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  5. hachidlo 22.11.2022 21:40 # hachidlo
    Самый тупой трансфер эвер. Криштиано лучше бы своего агенты вздёрнул за такой переход.

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  6. soloviev 22.11.2022 21:37 # soloviev
    Все забыли, что в прошлогоднем МЮ он был лучшим игроком и начали поливать грязью и кричать, что надо уходить вовремя, уверен, Рон ещё пофеерит, а с учётом травмы Бензема Реал просто выиграл бы Джекпот, если бы вернул Рона даже на пол сезона

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  7. danmancunian 22.11.2022 21:30 # danmancunian
    Как же он себя облизывал при этом интервью.
    Он наверное даже во время секса с женой Джорджиной, орёт: "Криштьянууууу"
    Нарцисс, возомнивший себя более важным, чем клуб и результаты. Спасибо за всё, но уходить тоже нужно уметь вовремя.

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  8. chelsea-69 22.11.2022 21:08 # chelsea-69
    В Катаре останется чтоле

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  9. ruchinski 22.11.2022 21:07 # ruchinski
    "Предполагается, что ветеран не получит никакой компенсации за расторжение своего контракта"

    Вот тут не верится.

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  10. gameboy 22.11.2022 21:06 # gameboy
    Легенда МЮ

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  11. dexter 22.11.2022 21:05 # dexter
    Ну 6ля, как же теперь скамчестер без своей метро иконы то?

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  12. armyanoyeb77 22.11.2022 21:03 # armyanoyeb77
    Кристиной была кристиной останешься...Уходить нужно во время и красиво,как это сделал Зизу,Дель Пьерро и другие легенды ...

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  13. superglor 22.11.2022 21:03 # superglor
    Единственный случай в истории футбола, когда игрок настолько более велик чем клуб, прям значительно. 500 млн подписчиков и 60 - такой разницы больше нигде нет и вряд ли будет. У жалкого пригородного клубешника за полтора сезона настолько пригорело, что все величие достается Роналду, что новый лысый тренеришка сделал все, чтобы выжить его. Лучший бомбардир прошлого сезона? Выгнать! Как говорится, сами сидим в гавне, и другим хорошо жить не дадим.

    Ждем Роналду в столичной лондонской команде, может и поболеть можно будет.

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