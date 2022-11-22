Роналду уходит из "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о расставании со своим нападающим Криштиану Роналду. Решение вступает в силу немедленно.

Вернувшись в "Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2021, Роналду стал лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в прошлом сезоне.



Однако Криштиану не удалось поладить с новым главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, которого он обвинил в неуважении в своем недавнем интервью Пирсу Моргану.



В том скандальном интервью Роналду сделал несколько других обидных для "дьяволов" заявлений, чем практически сжег мосты и поставил точку в своей карьере на "Олд Траффорд".



И вот сейчас "Юнайтед" лишь официально подтвердил то, что и так было понятно, причем 37-летний португалец уходит из клуба "по обоюдному согласию сторон". Предполагается, что ветеран не получит никакой компенсации за расторжение своего контракта.



"Каждый в "Манчестер Юнайтед" сохраняет концентрацию на дальнейшем развитии команды при Эрике Тен Хаге и на совместной работе для достижения успеха на поле", — говорится в заявлении "дьяволов" с благодарностью уходящему игроку.



Добавим, что контракт Роналду, забившего 145 голов в 346 матчах за "Юнайтед", истекал в конце этого сезона и предусматривал опцию продления на 12 месяцев.