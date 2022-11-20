"Сити" больше не будет продавать игроков в "Арсенал"

"Манчестер Сити" решил, что больше не будет продавать игроков первой команды в "Арсенал".

Минувшим летом главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола оказал неоценимую помощью своему бывшему ассистенту Микелю Артете, отпустив Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в "Арсенал".



Оба игрока пришлись ко двору в "Арсенале", который ушел на связанный с Чемпионом Мира в Катаре перерыв лидером Премьер-Лиги, опережая "горожан" на пять очков.



Как утверждает Football Insider, "Сити" сделал выводы и больше не будет отпускать к конкуренту из Лондона игроков, которые могут стать явным усилением и сразу заиграть в стартовом составе.



Добавим, приобретениями Зинченко и Жезуса "Арсенал" словно совершил возмездие над "Сити", который в прошлом регулярно забирал лучших игроков "канониров" вроде Самира Насри, Гаэля Клиши, Бакари Санья, Коло Туре и Эммануэля Адебайора.