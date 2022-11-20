"Сити" больше не будет продавать игроков в "Арсенал"

Габриэль Жезус и Александр Зинченко "Манчестер Сити" решил, что больше не будет продавать игроков первой команды в "Арсенал".

Минувшим летом главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола оказал неоценимую помощью своему бывшему ассистенту Микелю Артете, отпустив Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в "Арсенал".

Оба игрока пришлись ко двору в "Арсенале", который ушел на связанный с Чемпионом Мира в Катаре перерыв лидером Премьер-Лиги, опережая "горожан" на пять очков.

Как утверждает Football Insider, "Сити" сделал выводы и больше не будет отпускать к конкуренту из Лондона игроков, которые могут стать явным усилением и сразу заиграть в стартовом составе.

Добавим, приобретениями Зинченко и Жезуса "Арсенал" словно совершил возмездие над "Сити", который в прошлом регулярно забирал лучших игроков "канониров" вроде Самира Насри, Гаэля Клиши, Бакари Санья, Коло Туре и Эммануэля Адебайора.


Метки Арсенал, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 20.11.2022 10:23 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  2. abse 20.11.2022 09:51 # abse
    Каким образом зинченко пришёлся ко двору?
    По моему даже томиясу когда играет слева это лучше, чем он.

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  3. largo-winch 20.11.2022 09:06 # largo-winch
    Оба игрока пришлись ко двору

    Источник: http://fapl.ru/posts/96886/#reply


    Они по твоему псы что ли?)

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