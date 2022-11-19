Рамсдейл: "Сака абсолютно готов исполнять пенальти за сборную Англии"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл заверил, что его одноклубник и партнер по сборной Англии Букайо Сара не боится исполнить пенальти на Чемпионате Мира в Катаре.

В финале Евро-2020 против Италии именно Сака допустил решающую осечку в серии послематчевых пенальти, после чего подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.



С тех пор Букайо не промахивается с 11-метровой отметки, огорчив "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", поэтому Рамсдейл спокоен за своего товарища.



"Чувствую ли я, что Сака по-прежнему готов исполнять пенальти за сборную Англии? Абсолютно. С того дня он реализовал три из трех".



"Думаю, он осознал, что то был просто несчастный случай, и он не будет колебаться в следующий раз, потому что это не в его характере. Он знает, что это за ощущение, поэтому в следующий раз он, надеюсь, возьмется исполнять пенальти и отправит мяч в сетку", — цитирует Рамсдейла Sky Sports.