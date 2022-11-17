Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен может вернуться в "Саутгемптон" в зимнее трансферное окно.

Окслейд-Чемберлен находится в "Ливерпуле" уже пять с половиной лет, однако Алекс едва ли может рассчитывать на продление своего контракта, истекающего в конце сезона.



Из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем Окслейд-Чемберлен почти не играет в этом сезоне, отметившись лишь одним выходом в стартовом составе в рамках Кубка Лиги и тремя поздними появлениями на замену в Премьер-Лиге.



Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" готов предложить "Саутгемптону забрать Алекса в январе, и клуб с "Сент-Мэри" был бы заинтересован в возвращении своего воспитанника.



Добавим, за свои пять с половиной сезонов на "Энфилде" 29-летний англичанин сыграл 137 матчей, включая 29 в прошлом сезоне.