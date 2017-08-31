"Ливерпуль" подтвердил покупку Окслейд-Чемберлена

"Ливерпуль" официально завершил приобретение полузащитника "Арсенала" и сборной Англии Алекса Окслейд-Чемберлена. Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ранее в этом месяце Окслейд-Чемберлен отверг предложение "Арсенала" о новом контракте с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю, а также отказал "Челси", где ему были готовы платить и того больше.



А поскольку контракт Алекса истекал уже следующим летом, "Арсенал" был вынужден вступить в переговоры с "Ливерпулем", который в прошлом сезоне опередил "канониров" всего на одно очко.



Как и "Челси", "красным" удалось согласовать стоимость 24-летнего англичанина. Договориться с самим Окслейд-Чемберленом не составило проблем, потому что команда Юргена Клоппа изначально была приоритетным вариантом для Алекса.



Пройдя медицинское обследование на базе сборной Англии, сегодня Окслейд-Чемберлен заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. Таким образом, Алекс стал четвертым новичком "красных" этим летом после Эндрю Робертсона, Мохамеда Салаха и Доминика Соланке.



За шесть лет в Лондоне воспитанник "Саутгемптона" провел 132 матча в рамках Премьер-Лиги. Футболку сборной Англии Алекс надевал 27 раз.



"Я очень, очень рад, что мы подписали Алекса. С последнего матча я ждал и надеялся, что нам удастся заключить этот трансфер — когда мне сообщили, что он наш, это было великолепное ощущение".



"Он принял тяжелое решение, покинув один великий клуб и перейдя в другой великий клуб. Думаю, у него было много вариантов, поэтому я счастлив, что он достался нам", — сообщил Клопп.