"Ливерпуль" подтвердил покупку Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" официально завершил приобретение полузащитника "Арсенала" и сборной Англии Алекса Окслейд-Чемберлена. Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ранее в этом месяце Окслейд-Чемберлен отверг предложение "Арсенала" о новом контракте с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю, а также отказал "Челси", где ему были готовы платить и того больше.

А поскольку контракт Алекса истекал уже следующим летом, "Арсенал" был вынужден вступить в переговоры с "Ливерпулем", который в прошлом сезоне опередил "канониров" всего на одно очко.

Как и "Челси", "красным" удалось согласовать стоимость 24-летнего англичанина. Договориться с самим Окслейд-Чемберленом не составило проблем, потому что команда Юргена Клоппа изначально была приоритетным вариантом для Алекса.

Пройдя медицинское обследование на базе сборной Англии, сегодня Окслейд-Чемберлен заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. Таким образом, Алекс стал четвертым новичком "красных" этим летом после Эндрю Робертсона, Мохамеда Салаха и Доминика Соланке.

За шесть лет в Лондоне воспитанник "Саутгемптона" провел 132 матча в рамках Премьер-Лиги. Футболку сборной Англии Алекс надевал 27 раз.

"Я очень, очень рад, что мы подписали Алекса. С последнего матча я ждал и надеялся, что нам удастся заключить этот трансфер — когда мне сообщили, что он наш, это было великолепное ощущение".

"Он принял тяжелое решение, покинув один великий клуб и перейдя в другой великий клуб. Думаю, у него было много вариантов, поэтому я счастлив, что он достался нам", — сообщил Клопп.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2017 14:15

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Последние комментарии:




  1. redstyle 31.08.2017 16:40 # redstyle
    Одним трансфером обосали пенсов и ггунеров

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  2. gunnerlove 31.08.2017 16:03 # gunnerlove
    Игрок под стать требованиям Клоппа, думаю он и сам это осознавал предпочтя Ливер
    Жаль что не получилось у нас
    Желаю успехов!

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  3. dragonishka 31.08.2017 15:54 # dragonishka
    Судьба любого игрока, выступавшего за Саутгемптон.

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  4. iroquez 31.08.2017 15:50 # iroquez
    развод века

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  5. liveron 31.08.2017 15:31 # liveron
    Кто нибудь знает на какой позиции будет играть этот бегунок?

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  6. arsenverim 31.08.2017 15:27 # arsenverim
    Надо было и кента его туда продать, Дженкинсона

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  7. farot 31.08.2017 15:12 # farot
    На повышение

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  8. pamirbarkhorog 31.08.2017 15:07 # pamirbarkhorog
    «Я рад подписать контракт с «Ливерпулем». Спасибо всем большое за возможность оказаться здесь. Сегодня не буду говорить много: впереди у меня два матча в сборной Англии, но я с нетерпением жду момента, чтобы добраться до Мелвуда», – сообщил Алекс в интервью клубному каналу.Добро пожаловать в величайшим клубом Ливерпуль

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  9. fc-zenit 31.08.2017 15:02 # fc-zenit
    Ушёл на повышение из гейклуба. Хотя после вулвича любой клуб будет повышением.

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  10. r-n 31.08.2017 14:52 # r-n
    Хорошая сделка для нас, при условии что мы купим кого-нибудь на освободившееся место.
    Думаю что в Ливере он, как и у нас, будет игроком скамейки через пару месяцев, поэтому серьёзным усилением соперника я бы это не назвал. Получить за него 40 млн. это большая удача для нас.
    Ещё бы Уолкотта слить, хотя бы за 30-ку, и вообще классно будет.

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  11. skychnie-oboi 31.08.2017 14:44 # skychnie-oboi
    В этой форме - он вообще похож на натурала.
    Какой же ЛФК топ клуб.

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  12. paul-shark 31.08.2017 14:43 # paul-shark
    Чамбоооо, велком))

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  13. invincible141ars 31.08.2017 14:42 # invincible141ars
    https://vk.com/doc155889964_450055328?hash=023379a187ec78694d&dl=bdcc7f45e7faceadf7
    Спасибо тебе за такие моменты)

    (ответить)

  14. genafan 31.08.2017 14:36 # genafan
    Мечты мечты ах мечты жал тупых фанам ливера хотите чемпиком стат мачты мечты потомучто купили Аок за 40 млн хахахахахахаха мечты мечты

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  15. extent 31.08.2017 14:36 # extent
    Лямов 20 переплатили только за то что он брит. Хорошая сделка для Арсенала, который не очень то и подходил к нашему стилю игры. И хороший игрок для Ливерпуля, который сможет возможно стать топом в ливере.

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  16. akadam 31.08.2017 14:34 # akadam
    Игрок, что надо. Усиление. А при Клоппе еще прогрессировать будет. Поможет команде стабильно играть весь сезон.
    Я его в схемки еще в июне пилил, а какие-то "канониры" меня еще оскорбляли.
    Добро пожаловать, Алекс!

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  17. genafan 31.08.2017 14:34 # genafan
    Роял арси что хочеш говорит про Челси ааа еслибы он пепешел Челсы выгралбы Трофеии у вас что 2 команды братев пустых барабанов январ будите на 4 5 6 месте

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  18. agecenter 31.08.2017 14:31 # agecenter
    фотография в красной футболке и подписанный контракт - еще не означает что ты не в Челси )))

    http://therepublikofmancunia.com/wp-content/uploads/2008/12/mikelmanutd_468x341-300x218.jpg

    (ответить)

  19. invincible141ars 31.08.2017 14:31 # invincible141ars
    Отличная сделка
    Жаль только,что эти полученные деньги не будут потрачены...

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  20. babyboy 31.08.2017 14:27 # babyboy
    Я в шоке с Венгера!!! Разваливает команду...

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