"Ливерпуль" подтвердил покупку Окслейд-Чемберлена
"Ливерпуль" официально завершил приобретение полузащитника "Арсенала" и сборной Англии Алекса Окслейд-Чемберлена. Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов, включая бонусы.
Ранее в этом месяце Окслейд-Чемберлен отверг предложение "Арсенала" о новом контракте с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю, а также отказал "Челси", где ему были готовы платить и того больше.
А поскольку контракт Алекса истекал уже следующим летом, "Арсенал" был вынужден вступить в переговоры с "Ливерпулем", который в прошлом сезоне опередил "канониров" всего на одно очко.
Как и "Челси", "красным" удалось согласовать стоимость 24-летнего англичанина. Договориться с самим Окслейд-Чемберленом не составило проблем, потому что команда Юргена Клоппа изначально была приоритетным вариантом для Алекса.
Пройдя медицинское обследование на базе сборной Англии, сегодня Окслейд-Чемберлен заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. Таким образом, Алекс стал четвертым новичком "красных" этим летом после Эндрю Робертсона, Мохамеда Салаха и Доминика Соланке.
За шесть лет в Лондоне воспитанник "Саутгемптона" провел 132 матча в рамках Премьер-Лиги. Футболку сборной Англии Алекс надевал 27 раз.
"Я очень, очень рад, что мы подписали Алекса. С последнего матча я ждал и надеялся, что нам удастся заключить этот трансфер — когда мне сообщили, что он наш, это было великолепное ощущение".
"Он принял тяжелое решение, покинув один великий клуб и перейдя в другой великий клуб. Думаю, у него было много вариантов, поэтому я счастлив, что он достался нам", — сообщил Клопп.
31.08.2017 14:15
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Последние комментарии:
Одним трансфером обосали пенсов и ггунеров
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Игрок под стать требованиям Клоппа, думаю он и сам это осознавал предпочтя Ливер
Жаль что не получилось у нас
Желаю успехов!
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Судьба любого игрока, выступавшего за Саутгемптон.
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развод века
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Кто нибудь знает на какой позиции будет играть этот бегунок?
(ответить)
Надо было и кента его туда продать, Дженкинсона
(ответить)
На повышение
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«Я рад подписать контракт с «Ливерпулем». Спасибо всем большое за возможность оказаться здесь. Сегодня не буду говорить много: впереди у меня два матча в сборной Англии, но я с нетерпением жду момента, чтобы добраться до Мелвуда», – сообщил Алекс в интервью клубному каналу.Добро пожаловать в величайшим клубом Ливерпуль
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Ушёл на повышение из гейклуба. Хотя после вулвича любой клуб будет повышением.
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Хорошая сделка для нас, при условии что мы купим кого-нибудь на освободившееся место.
Думаю что в Ливере он, как и у нас, будет игроком скамейки через пару месяцев, поэтому серьёзным усилением соперника я бы это не назвал. Получить за него 40 млн. это большая удача для нас.
Ещё бы Уолкотта слить, хотя бы за 30-ку, и вообще классно будет.
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В этой форме - он вообще похож на натурала.
Какой же ЛФК топ клуб.
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Чамбоооо, велком))
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https://vk.com/doc155889964_450055328?hash=023379a187ec78694d&dl=bdcc7f45e7faceadf7
Спасибо тебе за такие моменты)
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Мечты мечты ах мечты жал тупых фанам ливера хотите чемпиком стат мачты мечты потомучто купили Аок за 40 млн хахахахахахаха мечты мечты
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Лямов 20 переплатили только за то что он брит. Хорошая сделка для Арсенала, который не очень то и подходил к нашему стилю игры. И хороший игрок для Ливерпуля, который сможет возможно стать топом в ливере.
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Игрок, что надо. Усиление. А при Клоппе еще прогрессировать будет. Поможет команде стабильно играть весь сезон.
Я его в схемки еще в июне пилил, а какие-то "канониры" меня еще оскорбляли.
Добро пожаловать, Алекс!
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Роял арси что хочеш говорит про Челси ааа еслибы он пепешел Челсы выгралбы Трофеии у вас что 2 команды братев пустых барабанов январ будите на 4 5 6 месте
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фотография в красной футболке и подписанный контракт - еще не означает что ты не в Челси )))
http://therepublikofmancunia.com/wp-content/uploads/2008/12/mikelmanutd_468x341-300x218.jpg
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Отличная сделка
Жаль только,что эти полученные деньги не будут потрачены...
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Я в шоке с Венгера!!! Разваливает команду...
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