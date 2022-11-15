Сборная Англии улетела в Катар на гей-самолете
Сборная Англии вылетела на гей-самолете в Катар для подготовки к Чемпионату Мира.
Как сообщает talkSPORT, во вторник главный тренер англичан Гарет Саутгейт и 26 его игроков вылетели чартерным рейсом авиакомпании Virgin Atlantic из аэропорта Бирмингема.
В Доху английскую сборную доставляет самолет A350 Airbus, также известный как "Rain Bow", что созвучно со словом "радуга" ("rainbow") — одним из символов ЛГБТ-движения.
На корпусе самолета, под кабиной пилота, также изображен вместе с британским флагом Оскар — мультяшный ЛГБТ-персонаж авиакомпании.
С помощью этого жеста FA демонстрирует свою озабоченность касательно прав геев в Катаре, где гомосексуальность может караться смертной казнью.
Добавим, позже днем англичане проведут легкую тренировку, а со среды начнут подготовку к стартовому на турнире матчу против Ирана 21 ноября.
15.11.2022 16:00
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КОРОЛИ!!!
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Обвенчают в унитарной церкви под музыку Звёздных войн и они будут одеты как штурмовики.
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Вечно опущенные
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Красивая пара. Дай бог им здоровьица и детишек побольше..
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Вахахаха
Судьба предельно жестока к труманку)
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романтические отношения двух игроков не являются секретом для остальной раздевалки и были нормально приняты внутри клуба.
Ахахаха вот они два самых главных ПИДARАСА Англии
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хахахахах, класс тролл
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Не удивительно что на фото два самых главных пидараса Англии
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На фото муж и жена ЛГБТшники
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Грилишь: мой мальчик )
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