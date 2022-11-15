Сборная Англии улетела в Катар на гей-самолете

Фил Фоден и Джек Грилиш Сборная Англии вылетела на гей-самолете в Катар для подготовки к Чемпионату Мира.

Как сообщает talkSPORT, во вторник главный тренер англичан Гарет Саутгейт и 26 его игроков вылетели чартерным рейсом авиакомпании Virgin Atlantic из аэропорта Бирмингема.

В Доху английскую сборную доставляет самолет A350 Airbus, также известный как "Rain Bow", что созвучно со словом "радуга" ("rainbow") — одним из символов ЛГБТ-движения.

На корпусе самолета, под кабиной пилота, также изображен вместе с британским флагом Оскар — мультяшный ЛГБТ-персонаж авиакомпании.

С помощью этого жеста FA демонстрирует свою озабоченность касательно прав геев в Катаре, где гомосексуальность может караться смертной казнью.

Добавим, позже днем англичане проведут легкую тренировку, а со среды начнут подготовку к стартовому на турнире матчу против Ирана 21 ноября.


Метки сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1463

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  1. kellborn 15.11.2022 16:39 # kellborn
    ХОЧЕШЬ ТАК ЖЕ? ПРИСОЕДИНЯЙСЯ

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  2. kukuruzzo 15.11.2022 16:32 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  3. mad-79 15.11.2022 16:26 # mad-79
    Обвенчают в унитарной церкви под музыку Звёздных войн и они будут одеты как штурмовики.

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  4. vav 15.11.2022 16:26 # vav
    Вечно опущенные

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  5. mad-79 15.11.2022 16:17 # mad-79
    Красивая пара. Дай бог им здоровьица и детишек побольше..

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  6. gerrard08 15.11.2022 16:15 # gerrard08
    Вахахаха
    Судьба предельно жестока к труманку)

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  7. v-0987654321 15.11.2022 16:10 # v-0987654321
    романтические отношения двух игроков не являются секретом для остальной раздевалки и были нормально приняты внутри клуба.

    Ахахаха вот они два самых главных ПИДARАСА Англии

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  8. arsenalbigfan 15.11.2022 16:09 # arsenalbigfan
    хахахахах, класс тролл

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  9. felix-the-cat 15.11.2022 16:07 # felix-the-cat
    Не удивительно что на фото два самых главных пидараса Англии

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  10. liverpo0ol 15.11.2022 16:07 # liverpo0ol
    На фото муж и жена ЛГБТшники

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  11. noel-gitman 15.11.2022 16:02 # noel-gitman
    Грилишь: мой мальчик )

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