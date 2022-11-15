Сборная Англии улетела в Катар на гей-самолете

Сборная Англии вылетела на гей-самолете в Катар для подготовки к Чемпионату Мира.

Как сообщает talkSPORT, во вторник главный тренер англичан Гарет Саутгейт и 26 его игроков вылетели чартерным рейсом авиакомпании Virgin Atlantic из аэропорта Бирмингема.



В Доху английскую сборную доставляет самолет A350 Airbus, также известный как "Rain Bow", что созвучно со словом "радуга" ("rainbow") — одним из символов ЛГБТ-движения.



На корпусе самолета, под кабиной пилота, также изображен вместе с британским флагом Оскар — мультяшный ЛГБТ-персонаж авиакомпании.



С помощью этого жеста FA демонстрирует свою озабоченность касательно прав геев в Катаре, где гомосексуальность может караться смертной казнью.



Добавим, позже днем англичане проведут легкую тренировку, а со среды начнут подготовку к стартовому на турнире матчу против Ирана 21 ноября.