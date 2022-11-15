Семь вещей, что мы узнали в 16-м туре

Премьер-Лига уходит на перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре. "Арсенал" не только остался лидером, но и укрепил свои позиции благодаря неожиданному поражению "Манчестер Сити", в отличном настроении ушел на перерыв "Ньюкасл", а вот "Эвертону" и "Вест Хэму" придется провести работу над ошибками во время паузы.





Гвардиоле будет над чем подумать



Менеджеру "Манчестер Сити" будет сложно проводить работу с командой, так как практически все его подопечные будут в Катаре, но ему самому будет над чем поразмышлять во время Чемпионата Мира.



"Сити" проиграл "Брентфорду" и отпустил "Арсенал" на целых пять очков — это значительный гандикап, который вполне может придать уверенности "канонирам" и сделать их полноценными участниками чемпионской гонки. Причина для беспокойства у Пепа не только в увеличившемся отрыве "Арсенала", но и в том, что произошедшее в матче с "Брентфордом" могло случиться раньше — с "Брайтоном", "Лестером" или "Фулхэмом", если бы эти команды проявили себя в атаке столь же убедительно, как "пчелы".



"Сити" в последнее время оставлял своим соперникам шансы, и "Брентфорд" сумел этим воспользоваться. Шестинедельный перерыв будет достаточным временем для Гвардиолы, чтобы провести расследование и понять, как улучшить игру своей команды. "У тренерского штаба есть время, чтобы подумать, что мы делаем хорошо, а что можно улучшить. Премьер-Лига — сложный турнир, но мы постараемся вернуться подготовленными еще лучше", — сказал Пеп.



Тоуни передал привет Гарету Саутгейту



Перед объявлением окончательной заявки сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре было несколько интриг, и одним из главных вопросов к менеджеру "трех львов" был выбор между Калумом Уилсоном и Айвеном Тоуни. Выбор бы непростым и сложно предсказуемым, так как оба форварда находятся в хорошей форме и обладают рядом качеств, которые могут пригодиться сборной на ЧМ-2022.



В итоге Саутгейт предпочел нападающего "Ньюкасла", но Тоуни тут же сделал все, чтобы выбор тренера показался всем сомнительным. Нападающий "Брентфорда" сразу же после того, как его отсеяли, выдал, наверное, свой лучший матч за время выступлений в Премьер-Лиге. Айвен оформил дубль на поле "Манчестер Сити", а мог отметиться и хет-триком, если бы реализовал убойный момент в концовке матча.



Тоуни — мощный, быстрый, уверенный в себе парень, которому без разницы, против кого играть и кому забивать. Он умело находит свободное пространство, прекрасно взаимодействует с партнерами в линии атаки "пчел" и отличается разумным эгоизмом на острие. Наверное, Саутгейту все же стоило определить вариант заявки, в котором нашлось бы место нападающему "Брентфорда", так как в случае неудачи на ЧМ-2022 ему точно припомнят игру Тоуни в матче с "Сити".



"Арсенал" пожинает плоды сплоченности команды



В добавленное время второго тайма на "Молинью" в субботу был момент, когда, когда игра была давно выиграна, а "Вулверхэмптон" находился в безобидной позиции, но трое игроков "Арсенала" принялись прессинговать Натана Коллинса с разных сторон. Микель Артета при этом подбадривал команду и не смотрел на табло, где были все признаки уже выигранного "канонирами" матча. Это была иллюстрация игры команды, которая наслаждается своим текущим состоянием и положением в таблице.



Артета сказал, что воспользуется перерывом на Чемпионат Мира, чтобы поразмыслить над успехами, достигнутыми его командой, но сплоченность команды, возглавляющей таблицу, кажется бесценной.



"Я думаю, что каждый может увидеть дух команды и то, как мы любим друг друга", — сказал Габриэль Жезус. "То, как мы хотим помогать друг другу на поле. Так бывает, когда в команде ты чувствуешь себя как в семье. Мы проводим на базе больше времени, чем дома. Вот почему все работает правильно".



Уорд — один из главных героев ренессанса "Лестера"



Брендан Роджерс сумел привести в чувство "Лестер" и значительно улучшить положение команды перед уходом Премьер-Лиги на перерыв. Эксперты восхищаются игрой атакующих полузащитников Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, но стоит отметить тот факт, что они в целом выглядели неплохо и на старте сезона, а основной проблемой "лис" была отвратительная игра в обороне, а не нехватка забитых голов.



Забивает "Лестер" сейчас в среднем лишь чуть больше, чем во время провального старта чемпионата, но в шести последних матчах в Премьер-Лиге (и семи во всех турнирах) "лисы" пропустили всего раз — в матче с "Манчестер Сити".



Данни Уорд, спонтанно ставший первым номером "Лестера" после ухода Каспера Шмейхеля, выглядел на старте сезона просто ужасно: пропускал очень много, почти не выручал и испытывал большие проблемы с управлением действиями защитников. Но Роджерс все равно верил в него, и сейчас Уорд — в числе лучших по количеству "сухих" матчей, а после кошмарных 6:2 от "Тоттенхэма" в восьми последующих матчах валлиец пропустил всего три гола.



Эмери показал себя полной противоположностью Стивена Джеррарда



Шесть очков в двух первых матчах и победы над "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном" — впечатляющее начало для Унаи Эмери в "Астон Вилле", даже с учетом разочаровывающего вылета из Кубка Лиги.



Что восхищает больше всего в Эмери, так это его эффективное использование замен и умение управлять игрой команды, с которой он только недавно познакомился. В матче с "Брайтоном" Унаи использовал все замены, как и в других поединках у руля "Астон Виллы", что контрастирует с действиями его предшественника, который часто был чрезмерно осторожным как в определении плана на игру, так и по ходу матча.



Теперь у Эмери будет время, чтобы поработать с командой, и тот авторитет, который он с ходу получил в глазах игроков после двух стартовых побед, поможет баску с максимальной пользой воспользоваться этим временем. Благо, основная масса игроков будет при нем, и как минимум, по части тактики Эмери сможет провести большую работу, а тактическая гибкость — одно из главных качеств его лучших команд.



Лэмпард зашел в тупик, но имеет шанс все исправить



Нелегко придумать причины, по которым Фрэнк Лэмпард должен оставаться менеджером "Эвертона" после увиденного в матчах с "Борнмутом" в Кубке Лиги и чемпионате. "Ириски" выглядели ужасно на поле, вдобавок было немало признаков напряженной обстановки в раздевалке, когда игроки ругались между собой, получали обструкцию от болельщиков.



Но руководство "ирисок", вероятно, все же даст Лэмпарду возможность все исправить во время паузы на ЧМ-2022, так как испытывает признательность за то, что Фрэнк сумел спасти команду от вылета, приняв ее в январе, и создать правильную атмосферу в критический момент сезона. Сейчас для "Эвертона" снова наступает время борьбы за выживание, и Лэмпарду нужно воссоздать в команде то единение, которое позволило добыть ряд важнейших побед — в том числе над командами из топ-6.



Впрочем, впечатление от игры "Эвертона" в ноябре настолько ужасно, что предсказать что-то в данном случае сложно. Без работы находится Шон Дайч, который хорошо знаком с возможностями целого ряда игроков нынешнего "Эвертона" (Тарковски, Кин, Макнил), а семь пропущенных в двух матчах с "Борнмутом" голов — это перебор для команды, которая в этом сезоне если и демонстрировала какой-то прогресс, то как раз в организации игры в обороне.



План "Ноттингем Форест" наконец начал сбываться?



Еще одним примером того, что тренеру все же нужно доверять, даже в крайне сложном положении, кроме ренессанса "Лестера" при Роджерсе, можно назвать и последние результаты "Ноттингем Форест". Команда Стива Купера все еще не покинула зону вылета, но в пяти последних матчах набрала восемь очков, обыграла в Кубке Лиги "Тоттенхэм" и провалилась только в матче с "Арсеналом", да и то — во втором тайме.



Некоторое время казалось, что Стив Купер просто не знает, что делать с 22 новичками, подписанными "лесниками" летом, но все же, когда руководство дало ему время разобраться, тренер отблагодарил за доверие выходом из кризиса и рядом достойных результатов.



Заметно, что на роль лидеров "Форест" претендуют полузащитники Джесси Лингард и Морган Гиббс-Уайт, которые и стали самыми дорогостоящими приобретениями "лесников". Впереди у Купера много работы, но сейчас начинает формировать костяк новой команды, которая благодаря в первую очередь победе над "Ливерпулем" обрела уверенность в себе и уже не выглядит очевидным претендентом на вылет.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru