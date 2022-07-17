Новые лица в Премьер-Лиге. Камара, Ааронсон, Диего Карлос

Трансферное лето в полном разгаре, и традиционно в Премьер-Лиге появляются новые игроки из других чемпионатов. Начнем представлять их по хронологии подписания — с двух новичков "Астон Виллы" Бубакара Камара и Диего Карлоса, а также нового плеймейкера "Лидса" Брендена Ааронсона.





Бубакар Камара



"Марсель" — "Астон Вилла", свободный агент



Переход Бубакара Камара в "Астон Виллу" из "Марселя" стал первым серьезным трансфером в Премьер-Лиге этим летом. 22-летний французский опорный полузащитник достался "вилланам" бесплатно, так как его контракт с "Марселем" подошел к концу, но не исключено, что "Вилле" все же придется сделать какие-то выплаты французскому клубу за его воспитанника.



Камара — уроженец Марселя и воспитанник местного клуба. У его семьи — сенегальские корни (отец — сенегалец, мать — француженка), так что он мог бы играть и за африканскую сборную, но "Буба" прошел через все юниорские и юношеские сборные Франции, а в этом году дебютировал и в национальной команде страны, в которой родился. Сенегал предпринимал попытку переманить Камара, и с игроком контактировал тренер африканской сборной Алиу Сиссе, сразу после победы Сенегала на Кубке Африки, но Дидье Дешам тут же вызвал Бубакара в сборную Франции, прослышав о том, что тот игрок предварительное согласие выступать за Сенегал.



Буба — не просто уроженец Марселя и воспитанник "Олимпика" (попал в академию клуба в пять лет), но и большой фанат ОМ. Мама Кати начала водить сына на "Велодром" в юном возрасте, и Камара мечтал играть именно в "Марселе", дебютировав в основной команде в 17-летнем возрасте, будучи капитаном молодежной команды. Уже в сезоне 2018/19 Камара стал основным опорным полузащитником "Марселя", проведя 31 матч в Лиге 1 в свои 19 лет, и потому неудивительно, что в 22 года он был одним из ветеранов клуба, сыграв за "Марсель" 170 матчей.



Пришло время идти вперед, и неудивительно, что Камара выбрал для себя следующим пунктом назначения Премьер-Лигу, которой он подходит идеально по своим игровым и антропометрическим параметрам. Бубакар — высокий, но пластичный и быстрый игрок, способный сыграть как в центре поля, так и в центре обороны. Ранее он также использовался и в качестве флангового защитника, причем — и справа, и слева.



Для "Астон Виллы" большая удача получить бесплатно такого игрока, обладающего к тому же опытом игры в еврокубках. Стивен Джеррард лично ездил просматривать игрока на матч "Марселя" с "Нантом" в апреле. Тогда Камара играл на позиции опорного полузащитника в схеме 4-3-3, а "Олимпик" добыл волевую победу со счетом 3:2. Бубакар отдал голевую передачу и оказывал большое влияние не игру, управляя ее темпом. "Марсель" доминировал во владении мячом (76%) и выполнил в три раза больше пасов, чем соперник.



Несомненно, "Астон Вилла" получила очень качественного игрока, с большими перспективами, который должен сразу стать основным опорным полузащитником "вилланов". Умение Камара сыграть на любой позиции в защите, а также опыт игры на правом фланге полузащиты будут еще одним козырем для Джеррарда, но основной талант Камара в умении быть крепким "якорем" в центре поля, который обеспечит игре команды надежность и правильный темп.



Бренден Ааронсон



"Ред Булл" — "Лидс", 24.7 млн фунтов



Американский атакующий полузащитник Бренден Ааронсон стал первым, но далеко не последним летним пополнением "Лидса" из "Ред Булл". Впрочем, американец пришел из РБ австрийского, а последовавшие за ним защитник Кристенсен и опорник Адамс пришли из немецкого филиала "Ред Булл". Очевидно, что все эти игроки подписаны с подачи нового менеджера Джесси Марша, который работал и в Зальцбурге, и в Лейпциге и хорошо знаком с возможностями всех своих новичков.



Ааронсон работал в Маршем в "Зальцбурге" недолго — как только Бренден пришел в "Ред Бвлл" в январе 2021 года из клуба МЛС "Филадельфия Юнион" и немного адаптировался, Марш отправился работать в "Лейпциг".



Брендена называют "Медфордским Месси", и стоит отметить, что уроженец Медфорда (Нью-Джерси) действительно является сейчас главным американским футбольным талантом. Более того, у Брендена есть младший брат (18 лет) Пакстен, играющий за "Филадельфию", на которого также возлагаются большие надежды. В молодежной сборной США Пакстен очень хорош (восемь голов в 10 матчах), и в скором времени можно ждать его появления в Европе.



Сравнение с Месси почетно, но если смотреть на вещи реалистично, то прототипом Ааронсона (и старшего и младшего, они схожи по фактуре и игровым характеристикам) должен быть, скорее, Лэндон Донован. Ааронсон такой же маневренный, быстрый и технически оснащенный игрок, который любит атаковать с фланга или из глубины, используя дриблинг.



При всем скепсисе в отношении американских футболистов (а он присутствует в Англии и в отношении менеджера Джесси Марша), стоит отметить, что в последние годы футбольные школы в США работали очень качественно, а нынешняя сборная "звездно-полосатых" обладает большими перспективами и будет серьезной силой как минимум к следующему Чемпионату Мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. И Ааронсон — вероятный будущий лидер этой команды, причем он имеет большой вес в сборной США уже сейчас.



Впрочем, пример другого американского таланта, схожего с Ааронсоном по игровым характеристикам, Кристиана Пулишича, показывает, что адаптация в Премьер-Лиге может быть непростым делом и для Брендена, у которого пока не такой большой опыт игры в Европе. "Ред Булл" — тотальный гегемон австрийской Бундеслиги, превосходящий на голову всех противников по своему чемпионату, и к подвигам Ааронсона в этой "тепличной среде" стоит относиться спокойно.



В Лиге СЧемпионов Ааронсон забивал только в квалификации сезона 2021/22 — в ворота "Брондбю" (и дома, и на выезде), а вот в групповом раунде особо не блистал, но в целом предыдущий сезон провел неплохо. Запомнился его победный гол на последней минуте в ворота "Барселоны" в предсезонке — в августе и сентябре прошлого года американец был очень хорош, так что болельщики "Лидса" могут ждать от него яркого старта карьеры на "Элланд Роуд". А вот стабильностью Бренден пока не отличается, но стоит помнить о том, что он все еще молод. Пусть и в 21 год уже сыграл 22 матча за сборную США, отличившись шестью забитыми голами.



Диего Карлос



"Севилья" — "Астон Вилла", 26 млн. фунтов



"Астон Вилла" была активнее всех среди клубов Премьер-Лиги сразу же после открытия летнего трансферного окна, и через несколько дней после подписания Камара презентовала еще одного игрока с опытом игры в французской Лиге 1 — бразильского защитника Диего Карлоса.



Диего Карлос — опытный 29-летний игрок, прошедший в Европе школу трех чемпионатов: португальского, французского и испанского. Начиналась европейская карьера воспитанника скромного "Деспортиво Бразил" в Португалии, где он поиграл в "Эшториле" и резервном составе "Порту".



"Эшторил" арендовал защитника у "Порту" сразу же после его подписания там, но выкупать трансфер Диего Карлоса "драконы" не стали, и второй сезон своего пребывания в чемпионате Португалии он провел уже в составе команды, присмотревшей его в Бразилии. Отыграл сезон в Примейре Диего Карлос достаточно хорошо (31 матч, два гола), чтобы заинтересовать скаутов "Нанта" и перебраться в стан "канареек" за 2 миллиона евро.



За три сезона в "Нанте" Диего Карлос прошел школу французского футбола и стал одним из ведущих защитников Лиги 1. В итоге им заинтересовалась "Севилья", и в 2019 году Диего перебрался в Примеру, где и провел свои пока что лучшие годы карьеры.



Английским поклонникам футбола Диего Карлос запомнился по успешному для "Севильи" европоходу в Лиге Европы в сезоне 2019/20. Тогда Диего "привез" в ворота своей команды два пенальти в матчах с "Вулверхэмптоном" и "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале и полуфинале, соответственно, но исправился в финальной игре с "Интером". Тогда Диего Карлос снова по традиции "привез" пенальти в начале игры, реализованный Лукаку, но куда важнее был его "ассист" в случае с другим голом Ромелу, забитым в свои ворота после удара через себя Диего Карлоса. Тот гол и стал "золотым" для "Севильи" в финале. Кстати, не все пенальти авторства Диего были забиты в том розыгрыше Лиги Европы — Рауль Хименес из "Вулверхэмптона" свой удар не реализовал.



В общем, защитник Диего Карлос — иногда чрезмерно жесткий, что выливается не только в частые пенальти в ворота его команд, но и регулярные желтые карточки и удаления. Но в чем Диего действительно хорош, так это в игре на втором этаже и персональной опеке, единоборствах "один в один". Это действительно сильный защитник, лидер по духу, напоминающий своего соотечественника Пепе.



В сборной Бразилии Диего Карлос играл только на Олимпиаде, став олимпийским чемпионом в 2021 году в Токио, но в национальную команду его не вызывали и, наверное, уже не позовут. Карьера Диего развивалась таким образом, что заметной фигурой он стал только в европейском футболе и в очень зрелом возрасте, а в Бразилии его, по большому счету, не очень помнят, так как там защитник играл в совсем уж безвестных клубах. Была аренда в "Сан-Паулу" в 2013 году, но там он никого не впечатлил, как и позже в "Порту", не сыграв ни одного матча за основную команду.



Диего Карлос с его богатым опытом игры в Лиге Чемпионов и Лиге Европы должен быстро адаптироваться в Премьер-Лиге. Это защитник, которого не нужно ничему учить и игрок, способный провести на высоком уровне как минимум два-три сезона. Вероятно, Стивен Джеррард видит основной пару центрбеков Диего Карлос-Тайрон Мингс, так как Эзри Конса его несколько разочаровал. Деньги за бразильца уплачены немалые, в его не самом перспективном возрасте, но "Вилла" получает готового классного центрбека, способного стать одним из лидеров команды и примером для молодых, потому — вложение вполне оправданное и логичное.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru