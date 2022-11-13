16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо В воскресенье, 13 ноября, двумя поединками завершится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — АСТОН ВИЛЛА 17:00

После двух ничьих и трех поражений в пяти первых матчах при Роберто Де Дзерби "Брайтон" одержал две победы подряд. "Астон Вилла" не выиграли ни одного из семи выездных поединков в этом сезоне Премьер-Лиги, забив лишь три гола. "Чайки" только раз одолели "вилланов" в 14 последних встречах во всех соревнованиях (5 ничьих, 8 поражений).

У "Брайтона" нет свежих кадровых проблем, если не считать, что Алексис Макаллистер находится в одной желтой карточке от дисквалификации.

Плеймейкер "Виллы" Филиппе Коутиньо отсутствует с травмой бедра. Вне игры и Диего Карлос.

ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30

"Фулхэм" одержал уже пять побед — как за весь свой предыдущий сезон выступлений в Премьер-Лиге (2020/21). "Манчестер Юнайтед" проиграл 11 из 33 матчей чемпионата в 2022 году, и это худший показатель клуба с 1990 (12). "Дачники" не знают побед уже в 14 встречах с "красными дьяволами" во всех соревнованиях.

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович вне игры с травмой стопы. Бобби Декордова-Рид возвращается после дисквалификации. Харрисон Рид и Кенни Тете пропускают этот матч из-за перебора "горчичников".

Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш вновь доступен после матча дисквалификации. Криштиану Роналду приболел и, как и Антони, находится под вопросом.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2022 06:00

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  2. wengerrrro 13.11.2022 06:19 # wengerrrro
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    8 Челси 14 21

    Источник: http://fapl.ru/posts/96749/

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