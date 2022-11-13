16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 ноября, двумя поединками завершится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — АСТОН ВИЛЛА 17:00



После двух ничьих и трех поражений в пяти первых матчах при Роберто Де Дзерби "Брайтон" одержал две победы подряд. "Астон Вилла" не выиграли ни одного из семи выездных поединков в этом сезоне Премьер-Лиги, забив лишь три гола. "Чайки" только раз одолели "вилланов" в 14 последних встречах во всех соревнованиях (5 ничьих, 8 поражений).



У "Брайтона" нет свежих кадровых проблем, если не считать, что Алексис Макаллистер находится в одной желтой карточке от дисквалификации.



Плеймейкер "Виллы" Филиппе Коутиньо отсутствует с травмой бедра. Вне игры и Диего Карлос.



ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



"Фулхэм" одержал уже пять побед — как за весь свой предыдущий сезон выступлений в Премьер-Лиге (2020/21). "Манчестер Юнайтед" проиграл 11 из 33 матчей чемпионата в 2022 году, и это худший показатель клуба с 1990 (12). "Дачники" не знают побед уже в 14 встречах с "красными дьяволами" во всех соревнованиях.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович вне игры с травмой стопы. Бобби Декордова-Рид возвращается после дисквалификации. Харрисон Рид и Кенни Тете пропускают этот матч из-за перебора "горчичников".



Полузащитник "Юнайтед" Бруну Фернандеш вновь доступен после матча дисквалификации. Криштиану Роналду приболел и, как и Антони, находится под вопросом.